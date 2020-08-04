"У него связи": 18-летнего угонщика из Екатеринбурга взяли под госзащиту

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Угоны автомобилей, кражи и хулиганство — 18-летнему Александру Лысенко из Екатеринбурга все сходило в с рук, а теперь он и вовсе стал потерпевшим: заявил, что его избил подполковник полиции. Сейчас Лысенко под госзащитой. Адвокаты считают уголовное дело сфабрикованным и указывают на множество нестыковок. РИА Новости попыталось разобраться в скандальной истории.

Серия угонов

Вечером 11 сентября прошлого года полицейский патруль увидел на автостоянке, как подвыпивший молодой человек маркером разрисовывал одну из припаркованных машин. Его задержали и доставили сначала в отдел, затем в токсикологию.

Выяснилось, что 17-летний Лысенко давно интересуется чужими автомобилями и даже находится под домашним арестом по обвинению в угоне. Кроме того, его подозревали еще в одном недавнем аналогичном преступлении.

Задержанного передали коллегам из уголовного розыска соседнего территориального отдела, те взяли разрешение у его матери на проведение проверки на полиграфе. Отвечать на вопросы молодой человек отказался и вел себя крайне нагло.

"Во время допроса в кабинет зашел начальник отделения уголовного розыска Октябрьского ОВД Валерий Романов, — рассказывает РИА Новости адвокат Сергей Колосовский. — Он заметил, что из кармана Лысенко торчит видеорегистратор — видимо, краденый. Подполковник попросил подростка выложить все из карманов на стол".

В ответ Лысенко резко выхватил регистратор и принялся его ломать. Романов попытался помешать, завязалась борьба, оба упали на пол. Вмешались оперативники. Затем подполковник приказал изъять сломанную вещь, оформить протокол и ушел к себе в кабинет.

"В тот же день Лысенко вместе с матерью отправился в Октябрьский следственный отдел и написал на Романова заявление, — продолжает Колосовский. — Потом — в детскую горбольницу, чтобы снять побои. По словам врача, подросток и там вел себя по-хамски. В итоге диагностировали гематому на спине. Позднее угонщик уже в рамках проверки по делу прошел еще один медосмотр, к синяку добавили две царапины на лице".

© Фото : предоставлено адвокатами обвиняемого Валерий Романов © Фото : предоставлено адвокатами обвиняемого Валерий Романов

Его мать Алла Тагильцева говорит, что в кабинете следователя Лысенко пожаловался на головную боль и потерял сознание, поэтому вызвали скорую. В больнице зафиксировали синяки и ссадины.

Следователь на Lexus

Уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий" возбудили лишь спустя три с половиной месяца — в конце декабря. Еще полгода оно оставалось бесфигурантным и кочевало от одного следователя к другому.

В результате все материалы попали к замначальника Октябрьского следственного отдела Артуру Халилову. Незадолго до этого он сам угодил в громкий скандал.

"Это случилось 8 сентября. Я заехал на заправку, чтобы подкачать колеса, — вспоминает подсудимый Антон Истомин. — Впереди стояли две машины. Дождавшись очереди, я медленно двинулся вперед, и в этот момент навстречу резко выкатился внедорожник Lexus. Водитель сначала жестами показывал, чтобы его пропустили, а потом подошел ко мне и грубо потребовал шланг для подкачки колес, заявив: "Ты же знаешь, кто я такой".

На видеозаписи видно, как Халилов — а это был именно он — пытается выхватить шланг, толкает и хватает Антона за горло. Так и не добившись своего, следователь уехал, а спустя несколько дней на Истомина завели уголовное дело по статье "Угроза убийством".

История попала в СМИ и вызвала большой резонанс. Ни Халилов, ни областное управление СКР ничего не комментировали. Судебный процесс над Истоминым продолжается. Ему грозит до двух лет колонии.

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"Угрожал подкинуть наркотики"

Романову обвинение предъявили в середине июня. Подполковника отстранили от должности и оставили под подпиской о невыезде.

"В этом деле много нестыковок, — отмечает адвокат. — Во-первых, непонятно, откуда у Лысенко на лице появились ссадины: ни работники скорой, которые отвозили его на медосвидетельствование, ни врач детской больницы их не видели. Синяк на спине он мог получить из-за падения, а царапины — уже после того, как покинул отдел полиции. Во-вторых, один из оперативников, находившийся тогда в кабинете, поменял показания. Сначала он утверждал, что Лысенко и Романов упали на пол во время борьбы, но потом заявил об избиении".

В СУ СКР по Свердловской области пообещали уточнить, в чем именно обвиняют Романова, но на момент публикации комментарий из ведомства не поступил.

"Романов требовал, чтобы сын взял на себя угон автомобиля, а в случае отказа угрожал подкинуть наркотики, — объясняет мать Лысенко. — Саша ответил: делайте что хотите. Тогда полицейский поставил его к стенке и стал избивать. Никакого видеорегистратора у сына не было".

Особый статус

Коллеги Романова считают уголовное дело недоразумением. По их мнению, подполковник лишь попытался обыскать агрессивного правонарушителя и действовал в рамках закона.

Полицейские указывают на криминальную биографию Лысенко — к совершеннолетию он успел заработать несколько судимостей за угоны машин. Причем всякий раз отделывался условным наказанием.

Сейчас молодой человек находится под государственной защитой. По словам Тагильцевой, его охраняют потому, что полицейские угрожали подкинуть наркотики. Однако адвокаты Романова уверяют: дело в угонах автомобилей — слишком много потерпевших недовольны тем, что угонщика до сих пор не отправили за решетку.

Согласно заключению психиатров, после употребления алкоголя Лысенко становится очень агрессивным. Он не раз жестоко избивал сверстников и угрожал им оружием. Почему все это сходило ему с рук, выясняют адвокаты. Они не исключают того, что повлияли связи угонщика: дядя молодого человека — бывший высокопоставленный сотрудник полиции, работает теперь в областном управлении СКР на гражданской должности.