https://ria.ru/20200804/1575302317.html
Американка нашла потерянную фамильную драгоценность в неожиданном месте
Мэдисон Купер из штата Мэн спустя девять месяцев обнаружила потерянное кольцо на стебле чеснока. Растение проросло прямо через украшение, сообщает Upi. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T03:11
2020-08-04T05:25
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РИА Новости
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, мэн (штат), сша
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости.
Мэдисон Купер из штата Мэн спустя девять месяцев обнаружила потерянное кольцо на стебле чеснока. Растение проросло прямо через украшение, сообщает Upi
.
Девушка потеряла кольцо, когда работала на участке. Это украшение – фамильная драгоценность, которая передается из поколения в поколение.
"Когда Мэдисон сказала мне, что потеряла кольцо, я очень расстроилась. Но, конечно, это была не ее вина", — рассказала ее бабушка.
Спустя девять месяцев украшение нашла учительница Мэдисон, которая собирала урожай. На одном из стеблей чеснока она заметила что-то блестящее. Оказалось, что растение проросло прямо через кольцо.