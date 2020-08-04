Американка нашла потерянную фамильную драгоценность в неожиданном месте

Девушка потеряла кольцо, когда работала на участке. Это украшение – фамильная драгоценность, которая передается из поколения в поколение.

"Когда Мэдисон сказала мне, что потеряла кольцо, я очень расстроилась. Но, конечно, это была не ее вина", — рассказала ее бабушка.