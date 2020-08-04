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Американка нашла потерянную фамильную драгоценность в неожиданном месте
Мэдисон Купер из штата Мэн спустя девять месяцев обнаружила потерянное кольцо на стебле чеснока. Растение проросло прямо через украшение, сообщает Upi. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T05:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, мэн (штат), сша

Американка нашла потерянную фамильную драгоценность в неожиданном месте

03:11 04.08.2020 (обновлено: 05:25 04.08.2020)
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© NEWS CENTER MaineКольцо на стебле чеснока. Стоп-кадр видео
Кольцо на стебле чеснока. Стоп-кадр видео
© NEWS CENTER Maine
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Мэдисон Купер из штата Мэн спустя девять месяцев обнаружила потерянное кольцо на стебле чеснока. Растение проросло прямо через украшение, сообщает Upi.
Девушка потеряла кольцо, когда работала на участке. Это украшение – фамильная драгоценность, которая передается из поколения в поколение.
"Когда Мэдисон сказала мне, что потеряла кольцо, я очень расстроилась. Но, конечно, это была не ее вина", — рассказала ее бабушка.
Спустя девять месяцев украшение нашла учительница Мэдисон, которая собирала урожай. На одном из стеблей чеснока она заметила что-то блестящее. Оказалось, что растение проросло прямо через кольцо.
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