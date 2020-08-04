https://ria.ru/20200804/1575301942.html
В сети стало вирусным видео с поющей собакой
Комик и писатель из Мумбаи Рохит Наир поделился видео, где они вдвоем с собакой исполняют музыкальную композицию, сообщает NDTV. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T01:04
2020-08-04T05:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, домашние животные, собаки, новости - туризм