В сети стало вирусным видео с поющей собакой

Пользователи в социальных сетях были в восторге от музыкальной собаки Зои. Ролик с ее "вокалом" собрал около двух миллионов просмотров и тысячи комментариев. Многие нашли ее голос восхитительным, а кто-то отметил, что это очень забавное зрелище.