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В сети стало вирусным видео с поющей собакой
Комик и писатель из Мумбаи Рохит Наир поделился видео, где они вдвоем с собакой исполняют музыкальную композицию, сообщает NDTV. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T05:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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туризм, домашние животные, собаки, новости - туризм

В сети стало вирусным видео с поющей собакой

01:04 04.08.2020 (обновлено: 05:24 04.08.2020)
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© @sobertoothСтоп-кадр видео из Instagram-аккаунта пользователя sobertooth
Стоп-кадр видео из Instagram-аккаунта пользователя sobertooth
© @sobertooth
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Комик и писатель из Мумбаи Рохит Наир поделился видео, где они вдвоем с собакой исполняют музыкальную композицию, сообщает NDTV.
Пользователи в социальных сетях были в восторге от музыкальной собаки Зои. Ролик с ее "вокалом" собрал около двух миллионов просмотров и тысячи комментариев. Многие нашли ее голос восхитительным, а кто-то отметил, что это очень забавное зрелище.
Это не первый дуэт Наира и Зои, ранее в этом году было опубликовано другое видео.
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