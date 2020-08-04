Фантастическое пространство и его обитатели

Это фантастическое пространство Aiva в семейном парке "Сказка" в Крылатском.
Это фантастическое пространство Aiva в семейном парке "Сказка" в Крылатском.
Здесь и домики хоббитов, и сказочная грибная поляна, и слоны и бегемоты из африканских джунглей.
Здесь и домики хоббитов, и сказочная грибная поляна, и слоны и бегемоты из африканских джунглей.
Здесь можно бегать, прыгать и исследовать территорию.
Здесь можно бегать, прыгать и исследовать территорию.
Для самых неугомонных есть детская площадка.
Прогулочная зона в парке "Сказка" стала не только новым парком, но и арт-объектом.
Прогулочная зона в парке "Сказка" стала не только новым парком, но и арт-объектом.
Aiva — единственная территория в Москве, оформленная в стиле топиари.
Aiva — единственная территория в Москве, оформленная в стиле топиари.
Фантастическое пространство Aiva в парке "Сказка".
Фантастическое пространство Aiva в парке "Сказка".
Топиари — искусство фигурной стрижки деревьев и кустарников.
Топиари — искусство фигурной стрижки деревьев и кустарников.
Это одно из старейших направлений садово-паркового искусства.
Это одно из старейших направлений садово-паркового искусства.
Мастера придают растениям самые разные форм, от геометрических до абстрактных.
Мастера придают растениям самые разные форм, от геометрических до абстрактных.
Дети играют на пространстве Aiva в парке "Сказка".
Дети играют на пространстве Aiva в парке "Сказка".
Декоративные фигуры в парке "Сказка".