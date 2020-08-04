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Фантастическое пространство и его обитатели
В одном из московских парков появилось сказочное пространство, где можно покататься на слоне или побывать в домике хоббита. Чудо-городок — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:31
москва
фото
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москва
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, фото, фото

Фантастическое пространство и его обитатели

14:31 04.08.2020
240
В одном из московских парков появилось сказочное пространство, где можно покататься на слоне или побывать в домике хоббита. Чудо-городок — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Это фантастическое пространство Aiva в семейном парке "Сказка" в Крылатском.

Открытие фантастического пространства Aiva в парке Сказка
1 из 12

Это фантастическое пространство Aiva в семейном парке "Сказка" в Крылатском.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Здесь и домики хоббитов, и сказочная грибная поляна, и слоны и бегемоты из африканских джунглей.

Люди около входа в новое фантастическое пространстве Aiva в парке Сказка
2 из 12

Здесь и домики хоббитов, и сказочная грибная поляна, и слоны и бегемоты из африканских джунглей.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Здесь можно бегать, прыгать и исследовать территорию.

Девушка на открытии фантастического пространства Aiva в парке Сказка
3 из 12

Здесь можно бегать, прыгать и исследовать территорию.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Для самых неугомонных есть детская площадка.

Посетители на открытии фантастического пространства Aiva в парке Сказка
4 из 12

Для самых неугомонных есть детская площадка.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Прогулочная зона в парке "Сказка" стала не только новым парком, но и арт-объектом.

Декоративные фигуры топиари в новом фантастическом пространстве Aiva в парке Сказка
5 из 12

Прогулочная зона в парке "Сказка" стала не только новым парком, но и арт-объектом.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Aiva — единственная территория в Москве, оформленная в стиле топиари.

Посетители на открытии фантастического пространства Aiva в парке Сказка
6 из 12

Aiva — единственная территория в Москве, оформленная в стиле топиари.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Фантастическое пространство Aiva в парке "Сказка".

Дети играют в фантастическом пространствае Aiva в парке Сказка
7 из 12

Фантастическое пространство Aiva в парке "Сказка".

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Топиари — искусство фигурной стрижки деревьев и кустарников.

Посетители на открытии фантастического пространства Aiva в парке Сказка
8 из 12

Топиари — искусство фигурной стрижки деревьев и кустарников.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Это одно из старейших направлений садово-паркового искусства.

Люди около входа в фантастическое пространство Aiva в парке Сказка
9 из 12

Это одно из старейших направлений садово-паркового искусства.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Мастера придают растениям самые разные форм, от геометрических до абстрактных.

Посетители фантастического пространства Aiva в парке Сказка
10 из 12

Мастера придают растениям самые разные форм, от геометрических до абстрактных.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Дети играют на пространстве Aiva в парке "Сказка".

Дети играют в фантастическом пространстве Aiva в парке Сказка
11 из 12

Дети играют на пространстве Aiva в парке "Сказка".

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Декоративные фигуры в парке "Сказка".

Декоративные фигуры топиари в фантастическом пространстве Aiva в парке Сказка
12 из 12

Декоративные фигуры в парке "Сказка".

© РИА Новости / Мария Девахина
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