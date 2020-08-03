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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Участок Тверской улицы в Москве ремонтируют более 2,2 тысяч рабочих
Более 2,2 тысячи человек и 1350 единиц техники задействованы в работах по замене дорожного покрытия на участке Тверской улицы, сообщил заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-04T10:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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петр бирюков, москва

Участок Тверской улицы в Москве ремонтируют более 2,2 тысяч рабочих

22:28 03.08.2020 (обновлено: 10:08 04.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУкладка асфальта на Тверской улице
Укладка асфальта на Тверской улице
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Укладка асфальта на Тверской улице
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Более 2,2 тысячи человек и 1350 единиц техники задействованы в работах по замене дорожного покрытия на участке Тверской улицы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В настоящее время проводятся масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка, в них в общей сложности принимают участие более 2,2 тысячи специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и свыше 1350 единиц различной техники", - сказал журналистам Бирюков, который вечером лично проконтролировал ход проведения работ.
Заммэра сообщил, что замена асфальта проводится по новой технологии бесшовной укладки "единым ковром", которая позволяет сократить время проведения работ, но требует полного закрытия движения на ремонтируемом участке.
"Впервые мы опробовали эту технологию четыре года назад, когда укладывали асфальт на Тверской улице, метод доказал свою работоспособность, покрытие прослужило пять сезонов при нормативном сроке три. Но наступил период, когда начали выявлять колейность на пределах допустимых норм, поэтому было принято решение закрыть улицу на двое суток и провести мероприятия по замене асфальтобетонного покрытия", - рассказал Бирюков.
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
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Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что работы проходят в несколько этапов. Вначале было проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия.
"Затем специалисты приступили к ремонту бордюрного камня, причем из 3 тысяч погонных метров, установленных в 2016 году на этом участке Тверской улицы, потребовалась замена только 17 метров", - подчеркнул Бирюков.
Он отметил, что после этого были установлены смотровые колодцы и дождеприемные решетки. Следующий шаг - нанесение битумной эмульсии на нижний слой полотна для лучшего сопряжения двух слоев покрытия и непосредственно укладка асфальта.
Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки.
Замена асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы будет завершена до 0.00 мск 4 августа.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
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