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В Подмосковье женщине плеснули в лицо кислотой
Полиция ищет злоумышленника, причинившего телесные повреждения женщине на парковке одного из гипермаркетов в подмосковном Пушкино, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T23:32
гумвд
московская область (подмосковье)
пушкино
происшествия
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, московская область (подмосковье), пушкино, происшествия

В Подмосковье женщине плеснули в лицо кислотой

23:32 03.08.2020
10419
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Полиция ищет злоумышленника, причинившего телесные повреждения женщине на парковке одного из гипермаркетов в подмосковном Пушкино, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
"По факту причинения телесных повреждений женщине у одного из гипермаркетов в Пушкино проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленника", - сказали в пресс-службе.
По информации источника агентства в правоохранительных органах, женщине плеснули в лицо кислотой.
Шамиль Чапаров
31 декабря 2019, 12:28
Вынесен приговор ставропольцу, облившему кислотой трех школьниц
628147813
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ГУМВДМосковская область (Подмосковье)ПушкиноПроисшествия
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