СМИ сообщили о воздушной атаке по Сирии

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Сирийские средства противовоздушной обороны отражают вражеские атаки за юго-западе Дамаска, сообщило государственное агентство Сирийские средства противовоздушной обороны отражают вражеские атаки за юго-западе Дамаска, сообщило государственное агентство САНА

Информации о погибших или пострадавших нет.

"Ровно в 22:40 (по местному времени. — Прим.ред.) вертолеты враждебного Израиля выпустили ракеты по ряду передовых позиций. Удары нанесли материальный ущерб", — говорится в заявлении Вооруженных сил Сирии.

В израильской армии отметили, что атака стала ответом на вчерашний инцидент. Накануне четверо боевиков, пытавшиеся заложить взрывное устройство на границе между Израилем и Сирией на Голанских высотах, были уничтожены израильскими военными.

"Армия Израиля считает правительство Сирии ответственным за все действия на сирийской территории и будет продолжать решительно действовать против любых нарушений суверенитета", — сообщили в пресс-службе.

Военные подчеркнули, что напали на сирийские "наблюдательные пункты, системы сбора развединформации, средства зенитной артиллерии, системы командования и управления на базах".

В последний раз объекты правительственной армии на юге страны атаковали 24 июля. Тогда в пресс-службе армии обороны Израиля сообщили, что нанесли удар по наблюдательным пунктам и системе сбора разведывательных данных. По данным Дамаска, в результате атаки были ранены двое военнослужащих.

Отмечалось, что нападение стало ответом на взрывы, которые произошли на границе двух стран за день до этого. Тогда Израиль возложил ответственность за произошедшее на Сирию.

ЦАХАЛ регулярно атакует объекты в Сирии , объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении " Хезболла ", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном