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https://ria.ru/20200803/1575329769.html
СМИ сообщили о воздушной атаке по Сирии
Сирийские средства противовоздушной обороны отражают вражеские атаки за юго-западе Дамаска, сообщило государственное агентство САНА. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-04T00:03
война в сирии
сирия
дамаск (город)
в мире
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Согласно сирийским сообщениям атаковали только вертолеты "Ровно в 22:40 вертолеты"
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сирия
дамаск (город)
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156240/13/1562401394_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_3d77637023a5679768d27ef4f5d616f0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
война в сирии, сирия, дамаск (город), в мире

СМИ сообщили о воздушной атаке по Сирии

23:14 03.08.2020 (обновлено: 00:03 04.08.2020)
19472
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийГород Дума в окрестностях Дамаска
Город Дума в окрестностях Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Сирийские средства противовоздушной обороны отражают вражеские атаки за юго-западе Дамаска, сообщило государственное агентство САНА.
Информации о погибших или пострадавших нет.

"Ровно в 22:40 (по местному времени. — Прим.ред.) вертолеты враждебного Израиля выпустили ракеты по ряду передовых позиций. Удары нанесли материальный ущерб", — говорится в заявлении Вооруженных сил Сирии.

В израильской армии отметили, что атака стала ответом на вчерашний инцидент. Накануне четверо боевиков, пытавшиеся заложить взрывное устройство на границе между Израилем и Сирией на Голанских высотах, были уничтожены израильскими военными.
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"Армия Израиля считает правительство Сирии ответственным за все действия на сирийской территории и будет продолжать решительно действовать против любых нарушений суверенитета", — сообщили в пресс-службе.
Военные подчеркнули, что напали на сирийские "наблюдательные пункты, системы сбора развединформации, средства зенитной артиллерии, системы командования и управления на базах".
В последний раз объекты правительственной армии на юге страны атаковали 24 июля. Тогда в пресс-службе армии обороны Израиля сообщили, что нанесли удар по наблюдательным пунктам и системе сбора разведывательных данных. По данным Дамаска, в результате атаки были ранены двое военнослужащих.
Отмечалось, что нападение стало ответом на взрывы, которые произошли на границе двух стран за день до этого. Тогда Израиль возложил ответственность за произошедшее на Сирию.
ЦАХАЛ регулярно атакует объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.
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