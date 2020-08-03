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Война в Сирии
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Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
Террористы "Джабхат-ан-Нусры"* попытались прорвать позиции сирийской армии в районе населенного пункта Хамрат, сообщил руководитель российского Центра по... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T23:02
война в сирии
война в сирии
джабхат ан-нусра
идлиб (мухафаза)
сирия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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война в сирии, джабхат ан-нусра, идлиб (мухафаза), сирия, в мире

Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

22:06 03.08.2020 (обновлено: 23:02 03.08.2020)
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Террористы "Джабхат-ан-Нусры"* попытались прорвать позиции сирийской армии в районе населенного пункта Хамрат, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Все атаки боевиков отражены, при этом им нанесен значительный урон в живой силе и технике. Имеются потери и среди сирийских военнослужащих", — заявил он.
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По словам, Щербицкого, обстановка в южных районах идлибской зоны деэскалации обострилась из-за непрекращающихся провокаций боевиков. Только в июле Россия зафиксировала в Идлибе более 140 нарушений режима прекращения огня. При этом, отметил он, террористы, прикрываясь соглашением о прекращении боевых действий, наращивают свой военный потенциал.
Контр-адмирал подчеркнул, что складывающаяся ситуация в очередной раз подчеркивает необходимость объединения усилия России и Турции по ликвидации террористов в Идлибе.
"За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано", — добавил он.
При этом военные зафиксировали обстрелы девяти населенных пунктов со стороны позиций "Ан-Нусры"*.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Война в СирииВойна в СирииДжабхат ан-НусраИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
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