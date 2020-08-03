Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Террористы " Террористы " Джабхат-ан-Нусры "* попытались прорвать позиции сирийской армии в районе населенного пункта Хамрат, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Щербицкий.

"Все атаки боевиков отражены, при этом им нанесен значительный урон в живой силе и технике. Имеются потери и среди сирийских военнослужащих", — заявил он.

По словам, Щербицкого, обстановка в южных районах идлибской зоны деэскалации обострилась из-за непрекращающихся провокаций боевиков. Только в июле Россия зафиксировала в Идлибе более 140 нарушений режима прекращения огня. При этом, отметил он, террористы, прикрываясь соглашением о прекращении боевых действий, наращивают свой военный потенциал.

Контр-адмирал подчеркнул, что складывающаяся ситуация в очередной раз подчеркивает необходимость объединения усилия России и Турции по ликвидации террористов в Идлибе.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано", — добавил он.

При этом военные зафиксировали обстрелы девяти населенных пунктов со стороны позиций "Ан-Нусры"*.