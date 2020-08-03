Прокурор намекнул на "криминальную деятельность" в деле о финансах Трампа

Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне

© AP Photo / Evan Vucci Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Окружной прокурор Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс дал понять в понедельник, что ведет криминальное расследование финансовой деятельности Дональда Трампа , об этом говорится в судебных документах.

Ранее большое жюри затребовало финансовые документы Trump Organization, адвокаты заявили, что это требование следует отклонить как политически мотивированное преследование президента.

Однако прокурор Вэнс с ними не согласился и потребовал от суда отклонить требование адвокатов Трампа. При этом он сослался на "публичные сообщения о широкой и долговременной криминальной деятельности в Trump Organization".

Спор вокруг финансов Трампа с окружным прокурором идет давно, но впервые упоминается возможная "криминальная деятельность".

Ранее Верховный суд США отклонил требование адвокатов Трампа закрыть дело о его финансах, которое ведет окружной прокурор. Однако суд позволил адвокатам президента продолжить спор с прокурорами в нижестоящем суде.