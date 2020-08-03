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Прокурор намекнул на "криминальную деятельность" в деле о финансах Трампа
Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс дал понять в понедельник, что ведет криминальное расследование финансовой деятельности Дональда Трампа, об этом... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T21:29
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нью-йорк, дональд трамп, манхэттен, сша, в мире

Прокурор намекнул на "криминальную деятельность" в деле о финансах Трампа

21:29 03.08.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс дал понять в понедельник, что ведет криминальное расследование финансовой деятельности Дональда Трампа, об этом говорится в судебных документах.
Ранее большое жюри затребовало финансовые документы Trump Organization, адвокаты заявили, что это требование следует отклонить как политически мотивированное преследование президента.
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Однако прокурор Вэнс с ними не согласился и потребовал от суда отклонить требование адвокатов Трампа. При этом он сослался на "публичные сообщения о широкой и долговременной криминальной деятельности в Trump Organization".
Спор вокруг финансов Трампа с окружным прокурором идет давно, но впервые упоминается возможная "криминальная деятельность".
Ранее Верховный суд США отклонил требование адвокатов Трампа закрыть дело о его финансах, которое ведет окружной прокурор. Однако суд позволил адвокатам президента продолжить спор с прокурорами в нижестоящем суде.
При этом Верховный суд поддержал Трампа в том, что касалось его возражений на аналогичные требования демократов в конгрессе предоставить финансовые документы.
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