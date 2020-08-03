Покрас Лампас рассказал о тайном тексте на граффити в Екатеринбурге

Покрас Лампас в рамках фестиваля "Стенограффия" в июле прошлого года завершил создание "Супрематического креста" размером более 6,6 тысячи квадратных метров на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге, но 19 июля там начались дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Покрас Лампас должен был прибыть в Екатеринбург 26 августа для восстановления граффити, но днем ранее верующие активисты вышли с протестом. В итоге художник восстановил работу в октябре, изменив эскиз и отказавшись от изображения креста.