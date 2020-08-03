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Покрас Лампас рассказал о тайном тексте на граффити в Екатеринбурге
Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) заявил, что при восстановлении осенью прошлого года своего скандального граффити "Супрематический крест" в... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T21:14
культура
покрас лампас
екатеринбург
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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культура, покрас лампас, екатеринбург, общество

Покрас Лампас рассказал о тайном тексте на граффити в Екатеринбурге

21:14 03.08.2020
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевХудожник Покрас Лампас
Художник Покрас Лампас
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) заявил, что при восстановлении осенью прошлого года своего скандального граффити "Супрематический крест" в Екатеринбурге добавил в работу текст, который никто не заметил на протяжении почти года.
Покрас Лампас в рамках фестиваля "Стенограффия" в июле прошлого года завершил создание "Супрематического креста" размером более 6,6 тысячи квадратных метров на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге, но 19 июля там начались дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Покрас Лампас должен был прибыть в Екатеринбург 26 августа для восстановления граффити, но днем ранее верующие активисты вышли с протестом. В итоге художник восстановил работу в октябре, изменив эскиз и отказавшись от изображения креста.
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Товарищ, помни: Цензура не должна влиять на искусство. ⠀ Это настоящий текст моего восстановленного «Метасупрематического Креста» в Екатеринбурге. ⠀ Конечно, когда в прошлом году мы решили остановить конфликт вокруг площади, я хотел вернуть мир в город, но при этом сохранить свое независимое художественное высказывание. ⠀ О новом тексте не знал никто — ни медиа, ни Стенограффия @stenograffia , только круг очень близких друзей. И в итоге было очень интересно видеть дискуссию о работе, и ни одной попытки декодировать текст – при том, что он попал во все сми крупным планом, и возможность его прочесть была целый год. ⠀ К чему это я рассказываю только сейчас? ⠀ Скоро в Екатеринбурге пройдет «Карт-бланш» – это самоорганизованный партизанский фестиваль уличного искусства. Художники работают по принципу DIY – без разрешений, согласований, спонсоров и партнеров. ⠀ @cbfest — фестиваль, организованный художниками и для художников. ⠀ Фестиваль прошел уже два раза – летом в 2018 и 2019 году в Екатеринбурге. В августе 2020 года коллеги готовят третий сезон фестиваля – ожидается 55 авторов и творческих коллективов со всей России. Полторы недели в середине августа эта армия будет создавать рисунки, постеры, инсталляции, акции и многое другое по всему городу. ⠀ Ребята любят Екатеринбург, и хотят влюбить в него не только приглашенных художников, но и всю страну. ⠀ Я прилечу на фестиваль со своими проектами – ждите совсем скоро. ⠀ И считаю важным нам всем поддержать этот фестиваль – репостами, текстами или финансово – например, в инстаграме @cbfest_shop вы можете приобрести работы художников, и все вырученные деньги идут в фонд фестиваля. ⠀ Буду рад вашей поддержке!

Публикация от POKRAS LAMPAS ® | Покрас (@pokraslampas)

"Товарищ, помни: цензура не должна влиять на искусство". Это настоящий текст моего восстановленного "Метасупрематического креста" в Екатеринбурге. Конечно, когда в прошлом году мы решили остановить конфликт вокруг площади, я хотел вернуть мир в город, но при этом сохранить свое независимое художественное высказывание", - написал Покрас Лампас в своем Instagram.
Художник отметил, что о тайном тексте не знал никто, кроме узкого круга друзей, и, несмотря на то, что надпись попала крупным планом на многие фотографии СМИ, она осталась незамеченной. Каллиграф также добавил, что в ближайшее время собирается вновь посетить Екатеринбург, чтобы принять участие в фестивале уличного искусства "Карт-бланш".
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
30 августа 2019, 23:20Религия и мировоззрение
РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
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КультураПокрас ЛампасЕкатеринбургОбщество
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