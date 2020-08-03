https://ria.ru/20200803/1575328181.html
В Мали самолет с россиянами совершил жесткую посадку
Семеро россиян находились на борту самолета, совершившего жесткую посадку в Мали, сообщили РИА Новости в российском посольстве в республике. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T21:10
2020-08-03T23:40
бамако
россия
мали
в мире
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https://ria.ru/20200220/1564990044.html
Арсений Новиков
Хорошо что все живы.
28
Ало .
Полетели за свеженьким короновирусом
28
11
бамако
россия
мали
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бамако, россия, мали, в мире