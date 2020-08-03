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В Мали самолет с россиянами совершил жесткую посадку
Семеро россиян находились на борту самолета, совершившего жесткую посадку в Мали, сообщили РИА Новости в российском посольстве в республике. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T23:40
бамако
россия
мали
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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бамако, россия, мали, в мире

В Мали самолет с россиянами совершил жесткую посадку

21:10 03.08.2020 (обновлено: 23:40 03.08.2020)
39859
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 3 авг РИА Новости. Семеро россиян находились на борту самолета, совершившего жесткую посадку в Мали, сообщили РИА Новости в российском посольстве в республике.
"Серьезных пострадавших нет", — уточнил собеседник агентства.
Отмечается, что у одного из россиян подозревают перелом ноги.
Как пояснили в дипмиссии, инцидент произошел утром, самолет совершал плановый перелет.
При приземлении самолета ООН в городе Гао пострадали 11 человек. На борту, прилетевшем из малийской столицы Бамако, находились четыре сотрудника организации и семь членов экипажа. Во время аварии все они получили травмы. Ведется расследование обстоятельств инцидента.
Представитель миссии ООН в Мали в комментарии агентству Франс Пресс рассказал, что при посадке часть фюзеляжа "зарылась" в раскисшую от дождей землю.
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БамакоРоссияМалиВ мире
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3 августа, 21:49
Арсений Новиков
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Ало .
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