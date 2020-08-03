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Силовики два раза нарушили режим прекращения огня, заявили в ДНР
Украинские силовики дважды нарушили перемирие в течение понедельника, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T21:26
ситуация в днр и лнр
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

Силовики два раза нарушили режим прекращения огня, заявили в ДНР

20:52 03.08.2020 (обновлено: 21:26 03.08.2020)
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© REUTERS / Press Service of Ukrainian Defence Ministry/Iryna RybakovaУкраинский военнослужащий на позиции на линии фронта в Луганской области
Украинский военнослужащий на позиции на линии фронта в Луганской области
© REUTERS / Press Service of Ukrainian Defence Ministry/Iryna Rybakova
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские силовики дважды нарушили перемирие в течение понедельника, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в понедельник представительство ДНР в СЦКК заявило об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки.
"Сегодня были зафиксированы два случая нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, в 19.45 (совпадает с мск) по направлению Старогнатовка - Новоласпа выпущена одна граната из автоматического станкового гранатомета. В 19.50 в направлении Зайцево (северное) - Зайцево (южное) применяется стрелковое оружие", - сказал журналистам представитель ведомства.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
0220134
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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