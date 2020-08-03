Трамп потребовал продать TikTok до 15 сентября

Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне

© AP Photo / Evan Vucci Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября, об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Трамп заявил, что 15 сентября TikTok "выйдет из бизнеса", если его не купит Microsoft либо другая компания.

"Мы установили дату - примерно 15 сентября, в этот момент (TikTok) прекратит работу в Соединенных Штатах. Но если кто-то, Microsoft или кто-то еще, купит ее, то это будет интересно", - сказал Трамп.

Он добавил, что обсуждал этот вопрос с Microsoft и призвал купить всю компанию, а не долю в ней.

"Мое мнение было таково, что лучше купить все целиком, чем 30%. Думаю, покупка 30% это сложно. Я сказал, что он (глава Microsoft) может двигаться дальше и попытаться (купить TikTok)", - сказал Трамп.

Кроме того, он настаивал на том, что часть средств от продажи должна пойти министерству финансов США