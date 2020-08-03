Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200803/1575327331.html
Трамп потребовал продать TikTok до 15 сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября, об этом он заявил журналистам в Белом доме. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-04T01:26
китай
дональд трамп
microsoft corporation
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201046_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e542019a271de15362ccb4f753342b32.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200802/1575273149.html
https://ria.ru/20200519/1571648631.html
https://ria.ru/20200802/1575259182.html
Часть денег должна пойти минфину США - это, интересно, за что и на каком основании?
93
Вот это и есть бизнес по американски, вот так и поднялись ворюги и вымогатели, раньше хоть по тихому проворачивали свои гнусные делишки, а теперь в открытую, шантажом и угрозами пытаются под себя подмять лакомый кусочек.
87
17
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201046_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e542019a271de15362ccb4f753342b32.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201046_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_4ab109224a1abedef1032f30213449de.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201046_865:0:2913:2048_1400x0_80_0_0_3b3dfeed78dcfdbc6b34f1ca48a65f70.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, дональд трамп, microsoft corporation, сша, в мире

Трамп потребовал продать TikTok до 15 сентября

20:43 03.08.2020 (обновлено: 01:26 04.08.2020)
24392
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября, об этом он заявил журналистам в Белом доме.
Трамп заявил, что 15 сентября TikTok "выйдет из бизнеса", если его не купит Microsoft либо другая компания.
Приложение Tik Tok
2 августа, 13:22
Нужна отмашка от Белого дома. Дни TikTok в США уже сочтены?
"Мы установили дату - примерно 15 сентября, в этот момент (TikTok) прекратит работу в Соединенных Штатах. Но если кто-то, Microsoft или кто-то еще, купит ее, то это будет интересно", - сказал Трамп.
Он добавил, что обсуждал этот вопрос с Microsoft и призвал купить всю компанию, а не долю в ней.
"Мое мнение было таково, что лучше купить все целиком, чем 30%. Думаю, покупка 30% это сложно. Я сказал, что он (глава Microsoft) может двигаться дальше и попытаться (купить TikTok)", - сказал Трамп.
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг
19 мая, 03:35
Цукерберг высказался против китайской модели регулирования сети
Кроме того, он настаивал на том, что часть средств от продажи должна пойти министерству финансов США.
Ранее Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Microsoft в воскресенье подтвердила после консультаций с Трампом, что продолжит переговоры о покупке приложения.
Президент США Дональд Трамп
2 августа, 08:00
Трамп запрещает TikTok и подает сигнал России
140104825280
Обсудить 17
КитайДональд ТрампMicrosoft CorporationСШАВ мире
Популярные комментарии
Часть денег должна пойти минфину США - это, интересно, за что и на каком основании?
3 августа, 21:02
ВПВацлав Петров
421250304
Вот это и есть бизнес по американски, вот так и поднялись ворюги и вымогатели, раньше хоть по тихому проворачивали свои гнусные делишки, а теперь в открытую, шантажом и угрозами пытаются под себя подмять лакомый кусочек.
3 августа, 21:56
руслан дроздов
67110144
Рекомендуем
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков заявил, что Польша становится плацдармом США против России
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Актер Сергей Гармаш
СМИ узнали доходы Сергея Гармаша, ушедшего из "Современника"
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МИД заявил белорусскому послу об отсутствии оснований для ареста россиян
Бывший кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 32 стран
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2" после польского штрафа
Пляж на турецком курорте Бодрум
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Вид Стокгольма
Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
Лисья акула
На покусанного пауком и аллигатором мужчину напала акула
Король Испании Хуан Карлос I
Бывший король Испании решил покинуть страну
Монумент Независимости Украины в Киеве
"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
CityAirbus eVTOL во время первого автоматического полета
В Германии испытали летающее такси
Модель Ирина Шейк за кулисами перед показом Victoria's Secret Fashion Show 2016 в Париже, Франция
В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
Рэпер Энди Картрайт
Адвокат раскрыла новые подробности дела о гибели рэпера Картрайта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях
09:04Российские ученые смоделировали материал для хранилищ водорода
09:02В России провели более 29,2 миллиона тестов на коронавирус
08:36Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран
08:25Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии
08:11Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
07:45Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник
07:35В Москве провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус
07:21Трамп заявил, что США сократят контингент в Афганистане
07:10Венесуэла продвинулась в процедуре получения российского "Авифавира"
06:58Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
06:55Daily Mail опубликовала новые кадры задержания Джорджа Флойда
06:39Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства
06:34В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника"
06:32Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве
06:17Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
05:47Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
05:35Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
05:27На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России
05:17СМИ: Пекин примет ответные меры, если все журналисты КНР покинут США
Лента новостейМолния