“Остров надежды”: приют, где выхаживают собак-инвалидов

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"Остров надежды" – приют, где живет около 300 животных. Он был перестроен из старого завода на частные деньги. Здесь каждый пятый питомец – инвалид. Звонки с просьбой забрать попавшую в беду собаку раздаются в любое время суток из разных уголков Кемеровской области.