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“Остров надежды”: приют, где выхаживают собак-инвалидов
"Остров надежды" – приют, где живет около 300 животных. Он был перестроен из старого завода на частные деньги. Здесь каждый пятый питомец – инвалид. Звонки с просьбой забрать попавшую в беду собаку раздаются в любое время суток из разных уголков Кемеровской области.
2020-08-03T20:35
видео
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
“Остров надежды”: приют, где выхаживают собак-инвалидов
"Остров надежды" – приют, где живет около 300 животных. Он был перестроен из старого завода на частные деньги. Здесь каждый пятый питомец – инвалид. Звонки с просьбой забрать попавшую в беду собаку раздаются в любое время суток из разных уголков Кемеровской области. Приют живет за счет добровольных пожертвований и на энтузиазме его создательницы и волонтеров.
2020-08-03T20:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, видео, общество
“Остров надежды”: приют, где выхаживают собак-инвалидов
"Остров надежды" – приют, где живет около 300 животных. Он был перестроен из старого завода на частные деньги. Здесь каждый пятый питомец – инвалид. Звонки с просьбой забрать попавшую в беду собаку раздаются в любое время суток из разных уголков Кемеровской области.
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“Остров надежды”: приют, где выхаживают собак-инвалидов

20:35 03.08.2020
1291
"Остров надежды" – приют, где живет около 300 животных. Он был перестроен из старого завода на частные деньги. Здесь каждый пятый питомец – инвалид. Звонки с просьбой забрать попавшую в беду собаку раздаются в любое время суток из разных уголков Кемеровской области.
Приют живет за счет добровольных пожертвований и на энтузиазме его создательницы и волонтеров.
1301101
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