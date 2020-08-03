https://ria.ru/20200803/1575327303.html
“Остров надежды”: приют, где выхаживают собак-инвалидов
"Остров надежды" – приют, где живет около 300 животных. Он был перестроен из старого завода на частные деньги. Здесь каждый пятый питомец – инвалид. Звонки с просьбой забрать попавшую в беду собаку раздаются в любое время суток из разных уголков Кемеровской области.
2020-08-03T20:35
2020-08-03T20:35
видео
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
“Остров надежды”: приют, где выхаживают собак-инвалидов
"Остров надежды" – приют, где живет около 300 животных. Он был перестроен из старого завода на частные деньги. Здесь каждый пятый питомец – инвалид. Звонки с просьбой забрать попавшую в беду собаку раздаются в любое время суток из разных уголков Кемеровской области. Приют живет за счет добровольных пожертвований и на энтузиазме его создательницы и волонтеров.
2020-08-03T20:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео, общество
“Остров надежды”: приют, где выхаживают собак-инвалидов
"Остров надежды" – приют, где живет около 300 животных. Он был перестроен из старого завода на частные деньги. Здесь каждый пятый питомец – инвалид. Звонки с просьбой забрать попавшую в беду собаку раздаются в любое время суток из разных уголков Кемеровской области.
2020-08-03T20:35
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PT2M45S
“Остров надежды”: приют, где выхаживают собак-инвалидов
"Остров надежды" – приют, где живет около 300 животных. Он был перестроен из старого завода на частные деньги. Здесь каждый пятый питомец – инвалид. Звонки с просьбой забрать попавшую в беду собаку раздаются в любое время суток из разных уголков Кемеровской области.