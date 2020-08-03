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Бывший король Испании решил покинуть страну
Бывший глава Испании король Хуан Карлос, оказавшийся в центре коррупционного скандала, планирует уехать из страны, сообщили в королевском дворце. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T23:51
король фелипе vi
хуан карлос i
саудовская аравия
медина
мекка
испания
в мире
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Из европомойки бегут все и даже короли )))
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Живя, российской действительностью, невозможно понять действий испанского провосудия. Как такое возможно???? Короля (хоть и бывшего) судить. Если представить по аналогии, как если бы Борьку или Мишку (хотя бы заочно-посмертно) осудили или взяли под следствие - НЕВОЗМОЖНО!
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саудовская аравия
медина
мекка
испания
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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король фелипе vi, хуан карлос i, саудовская аравия, медина, мекка, испания, в мире

Бывший король Испании решил покинуть страну

20:29 03.08.2020 (обновлено: 23:51 03.08.2020)
20703
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкКороль Испании Хуан Карлос I
Король Испании Хуан Карлос I
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывший глава Испании король Хуан Карлос, оказавшийся в центре коррупционного скандала, планирует уехать из страны, сообщили в королевском дворце.
О решении отправиться за рубеж Хуан Карлос рассказал своему сыну, правящему монарху Фелипе VI.

"Руководимый стремлением сослужить как можно лучшую службу гражданам Испании и ее институтам, а также тебе как королю, сообщаю тебе мое обдуманное решение покинуть на это время Испанию", — говорится в письме.

О том, где именно намерен поселиться король, не сообщается. По данным издания El Mundo, он уже покинул страну.
Фелипе VI поблагодарил отца и отметил "историческую важность, которую имело его правление".
Адвокат короля в комментарии La Vanguardia отметил, что Хуан Карлос в любом случае остается в распоряжении прокуратуры "для любой процедуры или действий, которые она сочтет целесообразными".
Король Испании Хуан Карлос I
25 июня, 04:49
Бывших королей не бывает: почему в Испании защищают Хуана Карлоса
Премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что уважает решение короля покинуть Испанию.
В 2014 году Хуан Карлос отказался от престола в пользу своего сына, но сохранил титул короля.
В начале июня прокуратура Верховного суда Испании открыла расследование в отношении бывшего правителя из-за заключения контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии между Меккой и Мединой. Следствие полагает, что Хуан Карлос мог получать взятки со стороны окружения саудовского короля.
В результате скандала Фелипе VI принял решение лишить отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.
259118111043
Обсудить 5
Король Фелипе VIХуан Карлос IСаудовская АравияМединаМеккаИспанияВ мире
Популярные комментарии
Из европомойки бегут все и даже короли )))
3 августа, 21:34
Серёжа .
1541006
Живя, российской действительностью, невозможно понять действий испанского провосудия. Как такое возможно???? Короля (хоть и бывшего) судить. Если представить по аналогии, как если бы Борьку или Мишку (хотя бы заочно-посмертно) осудили или взяли под следствие - НЕВОЗМОЖНО!
3 августа, 22:31
АРАлександр Русский
13011010
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