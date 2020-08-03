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Пола Уилана перевели из "Лефортово" в неизвестное место, заявил его брат
Семья осужденного на 16 лет за шпионаж американца Пола Уилана заявила о его переводе из СИЗО "Лефортово" в Москве в неизвестное им место. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T20:26
россия
пол уилан
лефортово
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, пол уилан, лефортово, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Пола Уилана перевели из "Лефортово" в неизвестное место, заявил его брат

20:26 03.08.2020
807
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Семья осужденного на 16 лет за шпионаж американца Пола Уилана заявила о его переводе из СИЗО "Лефортово" в Москве в неизвестное им место.
"К сожалению, это не риторический вопрос. Мы слышали, что Пола перевели (когда?) из "Лефортово" в Москве (куда?). Ни одно из посольств также не знает", - говорится в распространенном в среду сообщении его брата Дэвида Уилана.
Гражданин США Пол Уилан
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Он также попросил помощи в установлении местонахождения осужденного Уилана.
Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
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РоссияПол УиланЛефортовоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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