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В Европарламенте назвали выборы в Белоруссии борьбой прошлого и будущего
На нынешних президентских выборах решается судьба Белоруссии, заявил спецдокладчик Европарламента по Белоруссии Пятрас Ауштравичюс. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T20:23
президентская кампания в белоруссии
европарламент
александр лукашенко
белоруссия
европа
в мире
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белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
президентская кампания в белоруссии, европарламент, александр лукашенко, белоруссия, европа, в мире

В Европарламенте назвали выборы в Белоруссии борьбой прошлого и будущего

20:23 03.08.2020
3213
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске
Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 3 авг - РИА Новости. На нынешних президентских выборах решается судьба Белоруссии, заявил спецдокладчик Европарламента по Белоруссии Пятрас Ауштравичюс.
"Мы живем в историческое время. Мы видим, что борется прошлое и будущее Белоруссии. Что есть возможность повернуть дела совсем по-другому. Стать европейской страной с открытым обществом, с развивающейся экономикой, с нормальными отношениями с соседями. Проложить новый путь отношений с Европой. А не смотреть только на одну страну, которая все время или нефть продает дешевле, или на газ цену поднимает - смотря на интересы этой страны", - заявил Ауштравичюс в интервью белорусскому YouTube-проекту ZUBR канала "Страна для жизни".
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По его словам, эти исторические события "нас всех, демократов и в Литве, и в Европе вынуждают сказать свое слово и не быть равнодушными".
В этой связи спецдокладчик Европарламента призвал белорусскую оппозицию "не остановиться и идти до конца, бороться за каждый голос, чтобы он стал внесен в бюллетень в поддержку того кандидата, за которого он был подан".
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, досрочное голосование начнется 4 августа. На высший государственный пост претендуют пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко.
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Президентская кампания в БелоруссииЕвропарламентАлександр ЛукашенкоБелоруссияЕвропаВ мире
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Представитель "самой богатой" Европейской страны приглашает белорусов присоединиться 😆
3 августа, 21:04
Жанна Фро
5190002
вот и вылезли уши
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eeurope-79
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