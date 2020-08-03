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Сообщения о минировании всех магазинов "Ашан" в Москве оказались ложными
Угроза взрывов во всех магазинах сети "Ашан" в Москве после получения анонимных сообщений о "минировании" не подтвердилась, проверки завершены, рассказал РИА... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T20:14
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ашан
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ашан, москва, происшествия

Сообщения о минировании всех магазинов "Ашан" в Москве оказались ложными

20:14 03.08.2020
394
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГипермаркет "Ашан"
Гипермаркет Ашан
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Угроза взрывов во всех магазинах сети "Ашан" в Москве после получения анонимных сообщений о "минировании" не подтвердилась, проверки завершены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 19.40 проверки в "Ашанах" завершены, угрозы взрывов не подтвердились", - сказал собеседник агентства.
Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве
Вчера, 17:56
Угроза минирования московского метрополитена оказалась ложной
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.
Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако полностью волну остановить пока не удается.
Отделение ПАО Сбербанк на одной из улиц в Москве
30 июля, 12:00
Неизвестные сообщили о минировании всех отделений Сбербанка в Москве
200011
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)АшанМоскваПроисшествия
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