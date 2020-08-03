https://ria.ru/20200803/1575326583.html
Сообщения о минировании всех магазинов "Ашан" в Москве оказались ложными
Угроза взрывов во всех магазинах сети "Ашан" в Москве после получения анонимных сообщений о "минировании" не подтвердилась, проверки завершены, рассказал РИА... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T20:14
2020-08-03T20:14
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ашан
москва
происшествия
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россия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ашан, москва, происшествия