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https://ria.ru/20200803/1575326401.html
СМИ узнали доходы Сергея Гармаша, ушедшего из "Современника"
"Комсомольская правда" раскрыла доходы Сергея Гармаша от контрактов, оформленных через портал "Госзакупок". РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T20:28
культура
россия
виктор рыжаков
сергей гармаш
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, виктор рыжаков, сергей гармаш

СМИ узнали доходы Сергея Гармаша, ушедшего из "Современника"

20:09 03.08.2020 (обновлено: 20:28 03.08.2020)
94707
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Сергей Гармаш
Актер Сергей Гармаш
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. "Комсомольская правда" раскрыла доходы Сергея Гармаша от контрактов, оформленных через портал "Госзакупок".
По информации издания, артист — индивидуальный предприниматель. За все время работы в этом качестве он поучаствовал в десяти госзакупках, общая сумма которых превышает 98,6 миллиона рублей. Актер получил их за пять лет.
Актриса театра Современник Лия Ахеджакова
1 августа, 15:42Культура
"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова высказалась об уходе Гармаша
В основном услугами артиста через "Госзакупки" пользовались государственные культурные учреждения: Воронежский концертный зал, Мариинский театр, Санкт-Петербургская филармония, Красноярский театр оперы и балета, а также Свердловская и Карельская филармонии.
Как отмечает "КП", за каждый выход на сцену Гармаш получал от 160 до 299 тысяч рублей.
Наиболее дорогим контрактом артиста, сообщает газета, стали мероприятия, посвященные памяти писателя Виктора Астафьева. За два выступления в Красноярском театре и репетиции Гармаш получил 535 тысяч рублей. Издание отмечает, что актеру также оплатили перелет бизнес-классом и проживание в четырехзвездочной гостинице.
Куда больше денег артисту принесла реклама. По информации "КП", только за 2016-2018 годы он заработал благодаря ей более 96 миллионов рублей.
Актер Сергей Гармаш
1 августа, 11:06Культура
Опубликован полный текст письма Сергея Гармаша об уходе из "Современника"
Как отмечает издание, это лишь небольшая часть доходов артиста. Большая часть контрактов с его участием не попадает в открытый доступ. При этом, помимо актерской деятельности, его ИП с 2018-го может официально заниматься строительством и продажей недвижимости.
Несколько дней назад Гармаш покинул "Современник", в котором играл с 1984 года. В открытом письме коллегам он назвал ситуацию в театре "чудовищной".
9947322041225
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КультураРоссияВиктор РыжаковСергей Гармаш
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Если Ахеджакова возмущается, значит Серёга все правильно...
3 августа, 20:18
aabs1954
5422008
Начали поливать
3 августа, 20:19
Олег 84
3420208
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