СМИ узнали доходы Сергея Гармаша, ушедшего из "Современника"

По информации издания, артист — индивидуальный предприниматель. За все время работы в этом качестве он поучаствовал в десяти госзакупках, общая сумма которых превышает 98,6 миллиона рублей. Актер получил их за пять лет.

В основном услугами артиста через "Госзакупки" пользовались государственные культурные учреждения: Воронежский концертный зал, Мариинский театр, Санкт-Петербургская филармония, Красноярский театр оперы и балета, а также Свердловская и Карельская филармонии.

Как отмечает "КП", за каждый выход на сцену Гармаш получал от 160 до 299 тысяч рублей.

Наиболее дорогим контрактом артиста, сообщает газета, стали мероприятия, посвященные памяти писателя Виктора Астафьева. За два выступления в Красноярском театре и репетиции Гармаш получил 535 тысяч рублей. Издание отмечает, что актеру также оплатили перелет бизнес-классом и проживание в четырехзвездочной гостинице.

Куда больше денег артисту принесла реклама. По информации "КП", только за 2016-2018 годы он заработал благодаря ей более 96 миллионов рублей.

Как отмечает издание, это лишь небольшая часть доходов артиста. Большая часть контрактов с его участием не попадает в открытый доступ. При этом, помимо актерской деятельности, его ИП с 2018-го может официально заниматься строительством и продажей недвижимости.