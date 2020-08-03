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МИД заявил белорусскому послу об отсутствии оснований для ареста россиян
Замглавы МИД России Андрей Руденко провел встречу с послом Белоруссии Владимиром Семашко. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-04T01:56
кирилл плетнев
андрей руденко
белоруссия
в мире
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Да что с ними нянчится.Поставить ультиматум.1- Отпустить всех задержанных максимум через 24 часа.Если не выпустят.2-Требуем вернуть все долги в течении 1 календарного месяца.3-Перекрыть границу для граждан Республики Беларусь,а так же запретить все грузы без исключения из этой Республики.И так далее и в том же духе.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565207951_0:147:3117:1900_1400x0_80_0_0_068b4a9f4e9635eb80db5383d0fd2eb9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
кирилл плетнев, андрей руденко, белоруссия, в мире

МИД заявил белорусскому послу об отсутствии оснований для ареста россиян

20:04 03.08.2020 (обновлено: 01:56 04.08.2020)
14097
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Замглавы МИД России Андрей Руденко провел встречу с послом Белоруссии Владимиром Семашко.
В частности, дипломаты обсудили арест 33 россиян под Минском и на юге страны. Ранее белорусские власти назвали их "боевиками частной военной компании "Вагнер".
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
31 июля, 18:12
Украина намерена добиваться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
Против россиян возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы. Также задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике.

"Безосновательный арест"

Руденко назвал арест безосновательным. По его словам, задержание произошло под надуманным предлогом, а действия Минска не соответствуют духу братских союзнических отношений.
Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии.
Замглавы МИД призвал провести объективное расследование и выразил надежду на скорейшее освобождение соотечественников.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
30 июля, 17:46
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОП

"Полное недоумение"

Ранее с россиянами встретился консул Кирилл Плетнев. Дипломат рассказал в эфире "Россия 1", что задержанные выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями.
По его словам, все они настаивают, что находились в республике транзитом.
Консул уточнил, что 25 июля россияне должны были вылететь из Минска в Стамбул, а оттуда в третью страну.

"Они не виноваты"

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне не планировали лететь в Стамбул, а находились в республике с "иными целями". При этом глава государства поручил силовикам обращаться с россиянами осторожно.
"Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал", — заявил он.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
31 июля, 13:09
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121801838
Обсудить 11
Кирилл ПлетневАндрей РуденкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Да что с ними нянчится.Поставить ультиматум.1- Отпустить всех задержанных максимум через 24 часа.Если не выпустят.2-Требуем вернуть все долги в течении 1 календарного месяца.3-Перекрыть границу для граждан Республики Беларусь,а так же запретить все грузы без исключения из этой Республики.И так далее и в том же духе.
3 августа, 21:19
Андрей Базаров
23200215
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