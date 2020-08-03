МИД заявил белорусскому послу об отсутствии оснований для ареста россиян

В частности, дипломаты обсудили арест 33 россиян под Минском и на юге страны. Ранее белорусские власти назвали их "боевиками частной военной компании "Вагнер".

Против россиян возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы. Также задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике.

"Безосновательный арест"

Руденко назвал арест безосновательным. По его словам, задержание произошло под надуманным предлогом, а действия Минска не соответствуют духу братских союзнических отношений.

Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии.

Замглавы МИД призвал провести объективное расследование и выразил надежду на скорейшее освобождение соотечественников.

"Полное недоумение"

Ранее с россиянами встретился консул Кирилл Плетнев . Дипломат рассказал в эфире "Россия 1", что задержанные выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями.

По его словам, все они настаивают, что находились в республике транзитом.

Консул уточнил, что 25 июля россияне должны были вылететь из Минска в Стамбул , а оттуда в третью страну.

"Они не виноваты"

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне не планировали лететь в Стамбул, а находились в республике с "иными целями". При этом глава государства поручил силовикам обращаться с россиянами осторожно.