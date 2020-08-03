https://ria.ru/20200803/1575326076.html
МИД заявил белорусскому послу об отсутствии оснований для ареста россиян
Замглавы МИД России Андрей Руденко провел встречу с послом Белоруссии Владимиром Семашко. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T20:04
2020-08-04T01:56
кирилл плетнев
андрей руденко
белоруссия
в мире
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Андрей Базаров
Да что с ними нянчится.Поставить ультиматум.1- Отпустить всех задержанных максимум через 24 часа.Если не выпустят.2-Требуем вернуть все долги в течении 1 календарного месяца.3-Перекрыть границу для граждан Республики Беларусь,а так же запретить все грузы без исключения из этой Республики.И так далее и в том же духе.
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл плетнев, андрей руденко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости.
Замглавы МИД России Андрей Руденко
провел встречу с послом Белоруссии Владимиром Семашко
.
В частности, дипломаты обсудили арест 33 россиян под Минском
и на юге страны. Ранее белорусские власти назвали их "боевиками частной военной компании "Вагнер".
Против россиян возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы. Также задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике.
"Безосновательный арест"
Руденко
назвал арест безосновательным. По его словам, задержание произошло под надуманным предлогом, а действия Минска не соответствуют духу братских союзнических отношений.
Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии.
Замглавы МИД призвал провести объективное расследование и выразил надежду на скорейшее освобождение соотечественников.
"Полное недоумение"
Ранее с россиянами встретился консул Кирилл Плетнев
. Дипломат рассказал в эфире "Россия 1", что задержанные выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями.
По его словам, все они настаивают, что находились в республике транзитом.
Консул уточнил, что 25 июля россияне должны были вылететь из Минска в Стамбул
, а оттуда в третью страну.
"Они не виноваты"
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что россияне не планировали лететь в Стамбул, а находились в республике с "иными целями". При этом глава государства поручил силовикам обращаться с россиянами осторожно.
"Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал", — заявил он.