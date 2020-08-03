Познер сравнил запрет RT в Латвии с борьбой СССР с "вражескими голосами"

"Я отношусь к таким запретам отрицательно. Это напоминает мне Советский Союз, когда вражеские голоса были запрещены. Их глушили со страшной силой, а люди все равно слушали. По моим данным, порядка 40 миллионов человек регулярно слушали эти самые "вражеские голоса". На мой взгляд, любой запрет – это проявление слабости. Это говорит о том, что вы в Латвии опасаетесь, что это может иметь влияние, а вам нечем отвечать на это. Для меня запрет – это когда нечем крыть, а значит лучше пусть об этом не узнают. Это слабость", – сказал Познер в интервью латвийскому Youtube-проекту "И Грянул Грэм".