Движение по путепроводу в подмосковном Дедовске запустят в сентябре

"Эта развязка была заложена по настоятельному требованию жителей, которые испытывали чудовищные неудобства при выезде из города и возвращении обратно. У нас порядка десяти объектов, которые мы постараемся сдать в конце этого года и начале следующего", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба.