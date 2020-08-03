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Движение по путепроводу в подмосковном Дедовске запустят в сентябре
Рабочее движение по путепроводу в Дедовске Московской области запустят в сентябре, общая протяженность нового участка дороги составит 2,2 километра, сообщает... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T19:55
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353
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московская область (подмосковье), общество

Движение по путепроводу в подмосковном Дедовске запустят в сентябре

19:45 03.08.2020 (обновлено: 19:55 03.08.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Московской областиДвижение по путепроводу в подмосковном Дедовске запустят в сентябре
Движение по путепроводу в подмосковном Дедовске запустят в сентябре
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Рабочее движение по путепроводу в Дедовске Московской области запустят в сентябре, общая протяженность нового участка дороги составит 2,2 километра, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства объекта и пообщался с подрядчиками. Работы находятся в завершающей стадии - ведется укладка асфальта, устройство ливневой канализации, установка шумозащитных экранов и благоустройство прилегающей территории.
"Эта развязка была заложена по настоятельному требованию жителей, которые испытывали чудовищные неудобства при выезде из города и возвращении обратно. У нас порядка десяти объектов, которые мы постараемся сдать в конце этого года и начале следующего", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба.
По данным пресс-службы, путепровод в Дедовске войдет в состав транспортной развязки с кольцевым пересечением в одном уровне в районе улиц Гурьянова, Ногина и Железнодорожная. Общая протяженность участка составит 2,2 километра. После запуска объекта жители смогут ежедневно экономить в пути от 30 минут до 1,5 часов.
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Также новый путепровод позволит улучшить транспортное сообщение между кварталами города, ликвидирует железнодорожный переезд, обеспечит безопасное движение поездов на Рижском направлении МЖД.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
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