Объединения мигрантов отреагировали на предложение по поддержке мигрантов

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Представители общественных объединений Представители общественных объединений мигрантов в РФ поддержали идею об ответственности работодателя за действия нанятого иностранца.

О предложении установить ответственность работодателя за действия нанятого иностранца в понедельник высказался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев . Он также заявил, что поскольку многие мигранты оказались без средств к существованию из-за пандемии коронавируса, данная ситуация может негативно сказаться на показателях преступности.

"Предложение очень хорошее, но как оно будет реализовано – вопрос неоднозначный. Работодатель будет держать работников, чтобы они никуда не уходили и не могли нарушить общественный порядок", - сказал РИА Новости президент организации "Киргизское единение" Абдыганы Шакиров.

Он согласился, что работодатель обладает большими возможностями в сравнении с приезжими работниками, значит, может взять на себя и дополнительную ответственность.

Шакиров отметил, что мигранты, у которых будет возможность вернуться на родину, не станут преступать закон.

"В первую очередь это связано с тем, что мигранты, оставшиеся без работы, они бы хотели уехать на свою родину, но у них нет такой возможности. Поэтому состояние плачевное. В этом смысле можно ожидать роста преступности", - сказал Шакиров.

"А так: если у человека есть перспективная работа, есть возможность побывать на своей родине и вернуться, я думаю, таких проблем не будет", - добавил он.

Со своей стороны председатель Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев назвал предложение хорошим, но высказал сомнения в его полноценной реализации.

"Уже не первый год к ответственности привлекаются различного рода работодатели, но от этого взаимоотношения между работником и работодателем почему-то не очень улучшаются", - сказал Худайбердиев.

В качестве основной меры, считает общественник, необходимо межправсоглашение по трудовой миграции.

"Конечно, это хороший посыл в урегулировании проблем. Правильный, разумный выход. Но я думаю, что проблемы трудовой миграции нужно решать на основании межправсоглашений", - сказал он.

"Если это примется, конечно, скажется положительно, но это не полное решение проблем. Анатомия этих проблем зависит не только от стремления и желания властных структур РФ", - сказал он.