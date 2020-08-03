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Объединения мигрантов отреагировали на предложение по поддержке мигрантов
Представители общественных объединений мигрантов в РФ поддержали идею об ответственности работодателя за действия нанятого иностранца. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T19:41
мигранты
дмитрий медведев
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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мигранты, дмитрий медведев, общество

Объединения мигрантов отреагировали на предложение по поддержке мигрантов

19:41 03.08.2020
2242
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге
Мигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Представители общественных объединений мигрантов в РФ поддержали идею об ответственности работодателя за действия нанятого иностранца.
О предложении установить ответственность работодателя за действия нанятого иностранца в понедельник высказался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также заявил, что поскольку многие мигранты оказались без средств к существованию из-за пандемии коронавируса, данная ситуация может негативно сказаться на показателях преступности.
Дмитрий Медведев
Вчера, 15:25
Медведев заявил о росте числа преступлений со стороны мигрантов
"Предложение очень хорошее, но как оно будет реализовано – вопрос неоднозначный. Работодатель будет держать работников, чтобы они никуда не уходили и не могли нарушить общественный порядок", - сказал РИА Новости президент организации "Киргизское единение" Абдыганы Шакиров.
Он согласился, что работодатель обладает большими возможностями в сравнении с приезжими работниками, значит, может взять на себя и дополнительную ответственность.
Шакиров отметил, что мигранты, у которых будет возможность вернуться на родину, не станут преступать закон.
"В первую очередь это связано с тем, что мигранты, оставшиеся без работы, они бы хотели уехать на свою родину, но у них нет такой возможности. Поэтому состояние плачевное. В этом смысле можно ожидать роста преступности", - сказал Шакиров.
"А так: если у человека есть перспективная работа, есть возможность побывать на своей родине и вернуться, я думаю, таких проблем не будет", - добавил он.
Со своей стороны председатель Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев назвал предложение хорошим, но высказал сомнения в его полноценной реализации.
"Уже не первый год к ответственности привлекаются различного рода работодатели, но от этого взаимоотношения между работником и работодателем почему-то не очень улучшаются", - сказал Худайбердиев.
В качестве основной меры, считает общественник, необходимо межправсоглашение по трудовой миграции.
"Конечно, это хороший посыл в урегулировании проблем. Правильный, разумный выход. Но я думаю, что проблемы трудовой миграции нужно решать на основании межправсоглашений", - сказал он.
"Если это примется, конечно, скажется положительно, но это не полное решение проблем. Анатомия этих проблем зависит не только от стремления и желания властных структур РФ", - сказал он.
"Конечно, мы будем приветствовать, по мере возможности готовы поддержать", - подчеркнул Худайбердиев.
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МигрантыДмитрий МедведевОбщество
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