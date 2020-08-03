"Газпром" обжалует штраф Польши из-за "Северного потока — 2"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. " Газпром " пообещал обжаловать решение польского регулятора UOKiK, который наложил на компанию штраф в размере около 50 миллионов евро из-за отказа предоставить данные по " Северному потоку — 2 ".

Регулятор подчеркнул, что компании обязаны взаимодействовать с ним и предоставлять запрашиваемую информацию и документы в соответствии с правовыми актами Евросоюза , на которых основывается польское национальное законодательство.

С чего все началось

Wintershall, Shell, В мае прошлого года UOKiK предъявил "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток —2" — OMV Uniper и Engie — обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства газопровода.

В ноябре регулятор оштрафовал французскую Engie на сумму около 45 миллионов долларов за непредставление информации, касающейся дела.

В январе ее отказался предоставить и "Газпром".

В российской компании отметили, что запрашиваемая информация не была связана с антимонопольным расследованием регулятора. В компании уточнили, что UOKiK отказалась рассказать, зачем им нужны были сведения о газопроводе.

"Непорядочная позиция"

Решение суда оштрафовать "Газпром" прокомментировал политолог, президент фонда "Возвращение" Юрий Бондаренко. По его словам, отношения между странами осложнены до предела, поэтому новый конфликт никак на них не повлияет.

"Особенно после рубежа, когда Польша перешла от сноса памятников советским воинам в городах к сносу памятников на кладбищах. Это последняя черта", — заявил РИА Новости эксперт.