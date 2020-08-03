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"Газпром" обжалует штраф Польши из-за "Северного потока — 2"
"Газпром" пообещал обжаловать решение польского регулятора UOKiK, который наложил на компанию штраф в размере около 50 миллионов евро из-за отказа предоставить... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-04T01:19
северный поток — 2
польша
экономика
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А где обжалует-то? По нашей новой конституции российское право клало на международное. Или это касается только простых граждан - обманутых дольщиков или невинно осужденных?
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Газпром решил обжаловать решение польского сельсовета?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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северный поток — 2, польша, экономика

"Газпром" обжалует штраф Польши из-за "Северного потока — 2"

19:55 03.08.2020 (обновлено: 01:19 04.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНаземный стыковочный пункт газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. "Газпром" пообещал обжаловать решение польского регулятора UOKiK, который наложил на компанию штраф в размере около 50 миллионов евро из-за отказа предоставить данные по "Северному потоку — 2".
Регулятор подчеркнул, что компании обязаны взаимодействовать с ним и предоставлять запрашиваемую информацию и документы в соответствии с правовыми актами Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Владимир Джабаров
Вчера, 15:28
"С какого перепуга". В Совфеде о штрафе "Газпрому" со стороны Польши

С чего все началось

В мае прошлого года UOKiK предъявил "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток —2" — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства газопровода.
В ноябре регулятор оштрафовал французскую Engie на сумму около 45 миллионов долларов за непредставление информации, касающейся дела.
В январе ее отказался предоставить и "Газпром".
В российской компании отметили, что запрашиваемая информация не была связана с антимонопольным расследованием регулятора. В компании уточнили, что UOKiK отказалась рассказать, зачем им нужны были сведения о газопроводе.
Павильон компании Газпром
Вчера, 12:52Сказано в эфире
"Штрафуют всех подряд". Эксперт о претензиях Польши к "Газпрому"Польша наложила на "Газпром" штраф за "Северный поток-2" в размере 50 млн евро. В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал действия польской стороны необоснованными.

"Непорядочная позиция"

Решение суда оштрафовать "Газпром" прокомментировал политолог, президент фонда "Возвращение" Юрий Бондаренко. По его словам, отношения между странами осложнены до предела, поэтому новый конфликт никак на них не повлияет.
"Особенно после рубежа, когда Польша перешла от сноса памятников советским воинам в городах к сносу памятников на кладбищах. Это последняя черта", — заявил РИА Новости эксперт.
Он добавил, что позиция Польши непорядочна еще и потому, что Россия, не откладывая в долгий ящик, сразу же дала согласие на строительство польского газопровода из Норвегии, по той части проекта, где он пересекал "Северный поток 1".
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Северный поток — 2ПольшаЭкономика
Популярные комментарии
А где обжалует-то? По нашей новой конституции российское право клало на международное. Или это касается только простых граждан - обманутых дольщиков или невинно осужденных?
3 августа, 20:57
МНМихаил Николанко
481743113
Газпром решил обжаловать решение польского сельсовета?
3 августа, 21:30
Роман Браско
9130001
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