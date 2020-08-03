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Пропавшего в Подмосковье мальчика с аутизмом нашли мертвым
Пропавшего в городском округе Волоколамск мальчика с аутизмом обнаружили без признаков жизни на Рузском водохранилище, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T21:35
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
волоколамск
происшествия
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россия
московская область (подмосковье)
волоколамск
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), волоколамск, происшествия

Пропавшего в Подмосковье мальчика с аутизмом нашли мертвым

19:27 03.08.2020 (обновлено: 21:35 03.08.2020)
38012
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пропавшего в городском округе Волоколамск мальчика с аутизмом обнаружили без признаков жизни на Рузском водохранилище, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
По предварительным данным, накануне ребенок ушел из квартиры в неизвестном направлении. Его искали следователи, полицейские, криминалисты, а также волонтеры.
Эксперты предполагают, что мальчик утонул.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)ВолоколамскПроисшествия
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