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Памфилова надеется, что электронное голосование не заменит традиционное
Председатель ЦИК Элла Памфилова надеется, что дистанционное электронное голосование не заменит полностью традиционное. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T19:11
россия
элла памфилова
цик рф
политика
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РИА Новости
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353
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россия, элла памфилова, цик рф, политика

Памфилова надеется, что электронное голосование не заменит традиционное

19:11 03.08.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Новосибирске
Мужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 3 авг - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова надеется, что дистанционное электронное голосование не заменит полностью традиционное.
"Мне бы этого не хотелось. Я все время говорю, что сейчас у нас старая реальность отмерла, старая нормальность. Давайте честно скажем, что мы уже никогда не вернёмся к той жизни, в которой мы были. Все равно новые вызовы, новые проблемы будут диктовать нам формирование новой нормальности, но она еще не сформулирована", - сказала Памфилова во время общения с участниками форума Территория смыслов, отвечая на вопрос о том, заменит ли дистанционное электронное голосование традиционное.
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Она отметила, что мы сейчас живем "в процессе неопределенности" и есть необходимость приспосабливаться к ситуации.
"Мы должны прогнозировать и думать, каким образом, исходя из разного рода климатических и других факторов, которые неизбежны, и которые человечество не может пока обуздать, каким образом научиться жить и осуществлять все те важнейшие действия, процедуры, включая выборы… Я думаю, что постепенно мы сформируем вот эту новую нормальность, в которой будем жить", - подчеркнула председатель ЦИК.
Она отметила, что необходимо продумать дальнейшие выборы так, чтобы с одной стороны обеспечить безопасность, а с другой стороны не отказываться от этого невероятно важного общественно-политического процесса.
"Если говорить о дистанционном голосовании электронном, мы себе задачу поставили максимально интенсивно над этим работать. Как получится, посмотрим. Единственное, что нас будет сдерживать, это необходимость достичь баланса с одной стороны прозрачности, подконтрольности обществу, с другой стороны обеспечения тайны голосования и полной безопасности. Как только мы будем уверены, что сможем это обеспечить, в зависимости от этого будет развиваться и масштабироваться процесс электронного дистанционного голосования", - заверила она
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По словам Памфиловой, она хотела бы верить, что голосование никогда не перейдет полностью в дистанционную форму.
"Все современные технологии, которые мы сейчас внедряем, они не должны вытеснять человека из процесса, они должны помогать человеку развивать свой потенциал", - подчеркнула Памфилова.
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РоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФПолитика
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