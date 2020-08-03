Памфилова надеется, что электронное голосование не заменит традиционное

СОЛНЕЧНОГОРСК, 3 авг - РИА Новости. Председатель ЦИК Председатель ЦИК Элла Памфилова надеется, что дистанционное электронное голосование не заменит полностью традиционное.

"Мне бы этого не хотелось. Я все время говорю, что сейчас у нас старая реальность отмерла, старая нормальность. Давайте честно скажем, что мы уже никогда не вернёмся к той жизни, в которой мы были. Все равно новые вызовы, новые проблемы будут диктовать нам формирование новой нормальности, но она еще не сформулирована", - сказала Памфилова во время общения с участниками форума Территория смыслов, отвечая на вопрос о том, заменит ли дистанционное электронное голосование традиционное.

Она отметила, что мы сейчас живем "в процессе неопределенности" и есть необходимость приспосабливаться к ситуации.

"Мы должны прогнозировать и думать, каким образом, исходя из разного рода климатических и других факторов, которые неизбежны, и которые человечество не может пока обуздать, каким образом научиться жить и осуществлять все те важнейшие действия, процедуры, включая выборы… Я думаю, что постепенно мы сформируем вот эту новую нормальность, в которой будем жить", - подчеркнула председатель ЦИК.

Она отметила, что необходимо продумать дальнейшие выборы так, чтобы с одной стороны обеспечить безопасность, а с другой стороны не отказываться от этого невероятно важного общественно-политического процесса.

"Если говорить о дистанционном голосовании электронном, мы себе задачу поставили максимально интенсивно над этим работать. Как получится, посмотрим. Единственное, что нас будет сдерживать, это необходимость достичь баланса с одной стороны прозрачности, подконтрольности обществу, с другой стороны обеспечения тайны голосования и полной безопасности. Как только мы будем уверены, что сможем это обеспечить, в зависимости от этого будет развиваться и масштабироваться процесс электронного дистанционного голосования", - заверила она

По словам Памфиловой, она хотела бы верить, что голосование никогда не перейдет полностью в дистанционную форму.