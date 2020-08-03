Названы призеры конкурса "Моя страна – моя Россия" в области технологий

"Большая разведка" помогает авторам инновационных стартапов в развитии и поиске инвестиций для реализации своих проектов. Участие во Всероссийском конкурсе "Моя страна – моя Россия" подарило большой опыт для самого акселератора. Сегодня мы готовы делиться им с новыми конкурсантами уже в качестве партнёров номинации "Большая технологическая разведка моей страны", показавшей высокую заинтересованность участников в первый же год существования. Более двух тысяч авторов представили свои проекты в области науки и технологий в заочном этапе конкурса, лучшие из которых получили возможность побороться за звание победителя и стать участниками акселерационной программы, проработать свои проекты с технической и экономической составляющими, а также презентовать свои решения потенциальным инвесторам и заказчикам среди крупных предприятий России", – привели в пресс-службе слова Постникова.