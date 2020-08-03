Названы призеры конкурса "Моя страна – моя Россия" в области технологий

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Победителями Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" в номинации "Большая технологическая разведка моей страны" в понедельник стали четыре участника состязания в области науки и технологий из Москвы, Хабаровского края, Тюменской и Ленинградской областей, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
XVII Всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия" является одним из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Всего в очном этапе конкурса свои инициативы представили участники из 21 региона России.
Эксперты признали лучшими в номинации проекты Булата Айтбаева из Москвы (разработка инвазивной системы нейроуправления бионическим протезом верхней конечности), Владимира Григорьева из Хабаровского края (проект обеспечения качества неразъёмных соединений титановых конструкций летательных аппаратов), Александра Ермакова из Тюменской области (серия мероприятий, популяризирующих научно-техническое творчество и разработки в рамках технологий индустрии 4.0 среди молодёжи) и Артема Пастухова из Ленинградской области (проект роботизации технологического процесса пайки индуктивных компонентов на производстве города Выборга).
Распределение призовых мест станет известно позже: медали и специальные призы партнеров номинации будут вручены победителям на общей торжественной церемонии награждения, которая, предварительно, состоится осенью этого года.
Опорным центром номинации "Большая технологическая разведка моей страны" стали Пермский национальный исследовательский политехнический университет и акселератор инновационных проектов "Большая разведка", руководителем которого является выпускник конкурса "Моя страна – моя Россия" 2019 года Владимир Постников.
"Большая разведка" помогает авторам инновационных стартапов в развитии и поиске инвестиций для реализации своих проектов. Участие во Всероссийском конкурсе "Моя страна – моя Россия" подарило большой опыт для самого акселератора. Сегодня мы готовы делиться им с новыми конкурсантами уже в качестве партнёров номинации "Большая технологическая разведка моей страны", показавшей высокую заинтересованность участников в первый же год существования. Более двух тысяч авторов представили свои проекты в области науки и технологий в заочном этапе конкурса, лучшие из которых получили возможность побороться за звание победителя и стать участниками акселерационной программы, проработать свои проекты с технической и экономической составляющими, а также презентовать свои решения потенциальным инвесторам и заказчикам среди крупных предприятий России", – привели в пресс-службе слова Постникова.
Конкурс "Моя страна – моя Россия" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".