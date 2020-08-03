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Россия ответит на размещение американских ракет в Европе и Азии
Москва незамедлительно отреагирует на размещение США ядерных и неядерных ракет в том или ином регионе, говорится в комментарии российского МИД в связи с... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T18:41
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200723/1574737582.html
При размещении американских ракет в Польше и Румынии, компенсировать это могут только наши ракеты на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле.
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россия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564862386_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_cb99b8b486a30eca50938109a16ade55.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, безопасность, в мире

Россия ответит на размещение американских ракет в Европе и Азии

18:41 03.08.2020
7895
© Фото : ВМС СШАЗапуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine
© Фото : ВМС США
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Москва незамедлительно отреагирует на размещение США ядерных и неядерных ракет в том или ином регионе, говорится в комментарии российского МИД в связи с годовщиной одностороннего выхода США из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности.
Как отметили в дипведомстве, действия США привели к тому, что "никаких ограничений по РСМД наземного базирования просто не существует, а угрозы для всеобщей безопасности и стабильности многократно возросли".
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Россия сможет перехватить "супер-пупер" ракеты США, считает эксперт
"После денонсации договора в Вашингтоне сразу же взяли курс на скорейшее завершение создания ракетных средств, ранее запрещенных по ДРСМД. Проведены их натурные испытания, полностью подтвердившие обоснованность многолетних российских претензий к соблюдению договора Вашингтоном. С американской стороны было публично заявлено о намерении скорейшим образом развернуть перспективные ракетные вооружения – прежде всего, в АТР. Не исключается их появление и в Европе", - отмечается в комментарии МИД.
"Очевидно, что размещение американских наземных РСМД в различных регионах мира серьезнейшим образом подорвет региональную и глобальную безопасность, а также спровоцирует новый опасный виток гонки вооружений, Россия не может игнорировать появление дополнительных ракетных рисков для своей территории, которые будут носить для нас стратегический характер. Это потребует незамедлительного реагирования. Причем вне зависимости от того, в каком оснащении будут американские ракеты – ядерном или неядерном", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
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"У них такого нет": какое оружие России больше всего беспокоит США
273112637
Обсудить 19
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
При размещении американских ракет в Польше и Румынии, компенсировать это могут только наши ракеты на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле.
3 августа, 19:13
Max Giz
2620002
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