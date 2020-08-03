Россия ответит на размещение американских ракет в Европе и Азии

Как отметили в дипведомстве, действия США привели к тому, что "никаких ограничений по РСМД наземного базирования просто не существует, а угрозы для всеобщей безопасности и стабильности многократно возросли".

"Очевидно, что размещение американских наземных РСМД в различных регионах мира серьезнейшим образом подорвет региональную и глобальную безопасность, а также спровоцирует новый опасный виток гонки вооружений, Россия не может игнорировать появление дополнительных ракетных рисков для своей территории, которые будут носить для нас стратегический характер. Это потребует незамедлительного реагирования. Причем вне зависимости от того, в каком оснащении будут американские ракеты – ядерном или неядерном", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.