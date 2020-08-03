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Ученые выяснили, как снизить риск заражения коронавирусом в поездах
Группа китайских ученых совместно с коллегами из университета Саутгемптона выяснила, насколько опасно ездить на поездах во время пандемии: снизить риск... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T19:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саутгемптон, воз, китай, наука, в мире

Ученые выяснили, как снизить риск заражения коронавирусом в поездах

18:31 03.08.2020 (обновлено: 19:37 03.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры в поезде Московских центральных диаметров
Пассажиры в поезде Московских центральных диаметров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Группа китайских ученых совместно с коллегами из университета Саутгемптона выяснила, насколько опасно ездить на поездах во время пандемии: снизить риск заражения можно, соблюдая дистанцию и находясь в пути непродолжительное время. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Infectious Diseases.
Специалисты проанализировали данные о 2334 людях, путешествовавших на скоростных поездах в Китае, у которых позже появлялись симптомы заражения коронавирусом. Суммарно они контактировали с другими пассажирами 72 093 раза.
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Исследование показало, что сидящие рядом с больным COVID-19 пассажиром заразятся с вероятностью 3,5 процента. Те, кто находятся с ним в одном ряду, — с вероятностью 1,5 процента. Если инфицированный вышел из вагона, то севший на его место заболеет с вероятностью 0,075 процента. В исследовании не уточняется, насколько снижается риск заражения в зависимости от наличия у человека маски.
При этом отмечается, что вероятность подхватить инфекцию напрямую зависит от соблюдения социальной дистанции. Однако специалисты выявили и другой фактор: время поездки. Расстояние в 2,5 метра может защищать от вируса только в течение часа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СаутгемптонВОЗКитайНаукаВ мире
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