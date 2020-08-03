Ученые выяснили, как снизить риск заражения коронавирусом в поездах

Исследование показало, что сидящие рядом с больным COVID-19 пассажиром заразятся с вероятностью 3,5 процента. Те, кто находятся с ним в одном ряду, — с вероятностью 1,5 процента. Если инфицированный вышел из вагона, то севший на его место заболеет с вероятностью 0,075 процента. В исследовании не уточняется, насколько снижается риск заражения в зависимости от наличия у человека маски.