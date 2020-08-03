Пассажиры круизного лайнера застряли на борту из-за вспышки COVID-19

"Ограничение на выход на берег коснется судов, на борту которых более ста пассажиров. Мы должны принять эти меры, чтобы остановить распространение вируса в Норвегии", - заявил Хеие.

В минувшую пятницу 36 членов экипажа и несколько пассажиров круизно-экспедиционного судна "Рауль Амудсен" компании Hurtigruten заразились коронавирусом. Около 400 пассажиров и более 120 членов экипажа, совершавшие рейсы на судне 17 и 24 июля были помещены в карантин. Позже выяснилось, что 33 из заболевших членов экипажа - граждане Филиппин, которые недавно прибыли в Норвегию для работы. Руководство Hurtigruten вопреки действующим в стране правилам не провело обязательное тестирование сотрудников до того, как допустить их на судно. Через несколько дней круизы должны завершить еще два судна компании "Шпицберген" и "Фритьоф Нансен".