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Пассажиры круизного лайнера застряли на борту из-за вспышки COVID-19
Власти Норвегии приняли решение запретить пассажирам и членам экипажей круизных лайнеров сходить на берег в портах страны после вспышки коронавирусной инфекции... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T18:42
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РИА Новости
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353
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, норвегия, в мире

Пассажиры круизного лайнера застряли на борту из-за вспышки COVID-19

18:24 03.08.2020 (обновлено: 18:42 03.08.2020)
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© Фото : Pixabay/ cassiep1972Круизный лайнер на Бермудских островах
Круизный лайнер на Бермудских островах
© Фото : Pixabay/ cassiep1972
СТОКГОЛЬМ, 3 авг - РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение запретить пассажирам и членам экипажей круизных лайнеров сходить на берег в портах страны после вспышки коронавирусной инфекции на судне компании Hurtigruten, заявил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Норвегии Бент Хеие.

"Ограничение на выход на берег коснется судов, на борту которых более ста пассажиров. Мы должны принять эти меры, чтобы остановить распространение вируса в Норвегии", - заявил Хеие.

Причал в Нижнем Новгороде
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Он также добавил, что пассажиры и члены экипажа судна могут быть помещены в карантин, если у кого-то из них возникнут симптомы коронавируса. Новые правила вводятся на 14 дней и не коснутся регулярного паромного сообщения.
В минувшую пятницу 36 членов экипажа и несколько пассажиров круизно-экспедиционного судна "Рауль Амудсен" компании Hurtigruten заразились коронавирусом. Около 400 пассажиров и более 120 членов экипажа, совершавшие рейсы на судне 17 и 24 июля были помещены в карантин. Позже выяснилось, что 33 из заболевших членов экипажа - граждане Филиппин, которые недавно прибыли в Норвегию для работы. Руководство Hurtigruten вопреки действующим в стране правилам не провело обязательное тестирование сотрудников до того, как допустить их на судно. Через несколько дней круизы должны завершить еще два судна компании "Шпицберген" и "Фритьоф Нансен".
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