https://ria.ru/20200803/1575321672.html
Кортни Кокс вернется к роли журналистки в пятой части "Крика"
журналистке Гейл Уэзерс в пятой части хоррора "Крик", сообщает Empire. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T21:13
2020-08-03T23:38
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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кино и сериалы, новости культуры, кортни кокс
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости.
СМИ узнали, американская актриса Кортни Кокс, известная по роли Моники в сериале "Друзья", вернется к своему не менее звездному персонажу –
журналистке Гейл Уэзерс в пятой части хоррора "Крик", сообщает
Empire.
По информации издания, фильм ужасов снимут Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, которые создали триллер "Я иду искать" (2019 год). Сценарий напишет Джеймс Вандербилт ("Зодиак", 2007 год) вместе с Гаем Бусиком.
"Мы не можем представить "Крик" без такого знакового персонажа, как Гейл Уэзерс, и так взволнованы, что теперь имеем возможность работать с Кортни", – заявили режиссеры. – Мы – фанаты ее работы".
Кевин Уильямсон, который придумал истории для предыдущих частей "Крика", снятых Уэсом Крэйвеном (умер в 2015 году), теперь станет продюсером.
Ожидается, что к Кортни Кокс, которая снялась в четырех частях франшизы (первый фильм вышел в 1996 году), присоединятся другие звезды "Крика": Дэвид Аркетт (Дуайт "Дьюи" Райли) и не исключено, что Нив Кэмпбелл, которая сыграла Сидни Прескотт. С ней сейчас ведут переговоры.
Премьера "Крика 5" запланирована на 2021 год.