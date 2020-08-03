Кортни Кокс вернется к роли журналистки в пятой части "Крика"

По информации издания, фильм ужасов снимут Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, которые создали триллер "Я иду искать" (2019 год). Сценарий напишет Джеймс Вандербилт ("Зодиак", 2007 год) вместе с Гаем Бусиком.

"Мы не можем представить "Крик" без такого знакового персонажа, как Гейл Уэзерс, и так взволнованы, что теперь имеем возможность работать с Кортни", – заявили режиссеры. – Мы – фанаты ее работы".

Кевин Уильямсон, который придумал истории для предыдущих частей "Крика", снятых Уэсом Крэйвеном (умер в 2015 году), теперь станет продюсером.

Ожидается, что к Кортни Кокс, которая снялась в четырех частях франшизы (первый фильм вышел в 1996 году), присоединятся другие звезды "Крика": Дэвид Аркетт (Дуайт "Дьюи" Райли) и не исключено, что Нив Кэмпбелл, которая сыграла Сидни Прескотт. С ней сейчас ведут переговоры.