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Кортни Кокс вернется к роли журналистки в пятой части "Крика"
журналистке Гейл Уэзерс в пятой части хоррора "Крик", сообщает Empire. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T23:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
кино и сериалы, новости культуры, кортни кокс

Кортни Кокс вернется к роли журналистки в пятой части "Крика"

21:13 03.08.2020 (обновлено: 23:38 03.08.2020)
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© Dimension Films (1996)Кадр из фильма "Крик"
Кадр из фильма Крик
© Dimension Films (1996)
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. СМИ узнали, американская актриса Кортни Кокс, известная по роли Моники в сериале "Друзья", вернется к своему не менее звездному персонажу журналистке Гейл Уэзерс в пятой части хоррора "Крик", сообщает Empire.
По информации издания, фильм ужасов снимут Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, которые создали триллер "Я иду искать" (2019 год). Сценарий напишет Джеймс Вандербилт ("Зодиак", 2007 год) вместе с Гаем Бусиком.

"Мы не можем представить "Крик" без такого знакового персонажа, как Гейл Уэзерс, и так взволнованы, что теперь имеем возможность работать с Кортни", – заявили режиссеры. – Мы – фанаты ее работы".

Кевин Уильямсон, который придумал истории для предыдущих частей "Крика", снятых Уэсом Крэйвеном (умер в 2015 году), теперь станет продюсером.
Ожидается, что к Кортни Кокс, которая снялась в четырех частях франшизы (первый фильм вышел в 1996 году), присоединятся другие звезды "Крика": Дэвид Аркетт (Дуайт "Дьюи" Райли) и не исключено, что Нив Кэмпбелл, которая сыграла Сидни Прескотт. С ней сейчас ведут переговоры.
Премьера "Крика 5" запланирована на 2021 год.
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КультураКино и сериалыНовости культурыКортни Кокс
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