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Суд возобновил дело жителя Татарстана, обвиненного в насилии над дочерью
Бугульминский городской суд в понедельник начал новое рассмотрение дела местного жителя, обвинённого в насилии над полуторагодовалой дочерью и оправданного... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T18:14
прокуратура татарстана
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происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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прокуратура татарстана, республика татарстан (татарстан), бугульма, происшествия

Суд возобновил дело жителя Татарстана, обвиненного в насилии над дочерью

18:13 03.08.2020 (обновлено: 18:14 03.08.2020)
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
КАЗАНЬ, 3 июл - РИА Новости. Бугульминский городской суд в понедельник начал новое рассмотрение дела местного жителя, обвинённого в насилии над полуторагодовалой дочерью и оправданного судом первой инстанции, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
"В Бугульминском городском суде началось новое рассмотрение уголовного дела по обвинению 27-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного статьей "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". В ходе состоявшегося заседания рассмотрено ходатайство прокуратуры об избрании в отношении подсудимого меры пресечения в виде заключения под стражу, в удовлетворении которого судом отказано", - сказал Галиев.
Наручники
1 июля, 15:42
Жена обвиненного в изнасиловании дочери рассказала о событиях того дня
Также, по его словам, государственный обвинитель заявил ходатайство о замене представителя потерпевшей – матери ребенка – на представителя отдела опеки и попечительства Бугульминского муниципального района. Данное ходатайство пока не рассмотрено. По информации Галиева, в суде были допрошены два свидетеля, в том числе мать ребенка. Следующее заседание состоится 5 августа.
По данным прокуратуры Татарстана, инцидент произошел в конце октября 2019 года. Приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы выявил травмы, свидетельствовавшие о насилии. После проверки следователи предъявили мужчине обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.
Подозреваемый, по данным местных СМИ, в ходе следствия заявил сначала, что не применял насилия к дочери, просто хотел поменять ей памперс и случайно травмировал ребенка, а позже заявил, что из-за ссоры с женой сорвал зло на ребенке. Жена в суде выступила в защиту мужа.
Анна Кузнецова
27 июня, 19:26
Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане
Бугульминский городской суд Татарстана 13 апреля оправдал мужчину, сочтя не доказанной его виновность в инкриминируемом деянии. По мнению суда, в материалах дела отсутствовали доказательства наличия у подсудимого прямого умысла на совершение насильственных действий в отношении ребенка. Гособвинение с таким решением не согласилось и обжаловало его в апелляционном порядке. По мнению прокуратуры, результаты экспертизы, первоначальные показания самого мужчины и его супруги, а также иные доказательства обвинения в совокупности свидетельствуют о том, что подсудимый действовал с прямым умыслом, и данные травмы невозможно нанести случайно. При этом ребёнку, как отмечала прокуратура, в любом случае был причинен легкий вред здоровью.
Верховный суд Татарстана 3 июля в результате апелляционного рассмотрения отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе в связи с наличием процессуальных нарушений.
Сотрудник полиции в суде
30 июня, 00:59
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
2710012
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Прокуратура ТатарстанаРеспублика Татарстан (Татарстан)БугульмаПроисшествия
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