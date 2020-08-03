Суд возобновил дело жителя Татарстана, обвиненного в насилии над дочерью

КАЗАНЬ, 3 июл - РИА Новости. Бугульминский городской суд в понедельник начал новое рассмотрение дела местного жителя, обвинённого в насилии над полуторагодовалой дочерью и оправданного судом первой инстанции, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Бугульминский городской суд в понедельник начал новое рассмотрение дела местного жителя, обвинённого в насилии над полуторагодовалой дочерью и оправданного судом первой инстанции, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

"В Бугульминском городском суде началось новое рассмотрение уголовного дела по обвинению 27-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного статьей "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". В ходе состоявшегося заседания рассмотрено ходатайство прокуратуры об избрании в отношении подсудимого меры пресечения в виде заключения под стражу, в удовлетворении которого судом отказано", - сказал Галиев.

Также, по его словам, государственный обвинитель заявил ходатайство о замене представителя потерпевшей – матери ребенка – на представителя отдела опеки и попечительства Бугульминского муниципального района. Данное ходатайство пока не рассмотрено. По информации Галиева, в суде были допрошены два свидетеля, в том числе мать ребенка. Следующее заседание состоится 5 августа.

По данным прокуратуры Татарстана, инцидент произошел в конце октября 2019 года. Приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы выявил травмы, свидетельствовавшие о насилии. После проверки следователи предъявили мужчине обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.

Подозреваемый, по данным местных СМИ, в ходе следствия заявил сначала, что не применял насилия к дочери, просто хотел поменять ей памперс и случайно травмировал ребенка, а позже заявил, что из-за ссоры с женой сорвал зло на ребенке. Жена в суде выступила в защиту мужа.

Бугульминский городской суд Татарстана 13 апреля оправдал мужчину, сочтя не доказанной его виновность в инкриминируемом деянии. По мнению суда, в материалах дела отсутствовали доказательства наличия у подсудимого прямого умысла на совершение насильственных действий в отношении ребенка. Гособвинение с таким решением не согласилось и обжаловало его в апелляционном порядке. По мнению прокуратуры, результаты экспертизы, первоначальные показания самого мужчины и его супруги, а также иные доказательства обвинения в совокупности свидетельствуют о том, что подсудимый действовал с прямым умыслом, и данные травмы невозможно нанести случайно. При этом ребёнку, как отмечала прокуратура, в любом случае был причинен легкий вред здоровью.