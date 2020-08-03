Руденя наградил Бутмана и Попова за помощь в борьбе с коронавирусом

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время награждения Игоря Бутмана и Сергея Попова

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время награждения Игоря Бутмана и Сергея Попова

ТВЕРЬ, 3 авг – РИА Новости. Губернатор Верхневолжья Губернатор Верхневолжья Игорь Руденя вручил народному артисту РФ Игор Бутману за помощь в борьбе с коронавирусом нагрудный знак "За заслуги в развитии Тверской области", еще одна областная награда - почетный знак "За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская" вручена члену совета директоров Московской школы управления "Сколково" Сергею Попову, сообщает пресс-служба правительства региона.

Торжественная церемония вручения наград Бутману и Попову, которые на безвозмездной основе передали медучреждениям области два компьютерных томографа (КТ) для диагностики коронавирусной инфекции, состоялась в правительстве региона в понедельник.

Новый 16-срезовый томографический аппарат установлен и введён в эксплуатацию в Кимрской центральной районной больнице, 64-срезовый КТ поступил в Калининскую центральную районную клиническую больницу.

"Игоря Михайловича и Сергея Викторовича объединило искреннее желание оказать помощь Тверской области в непростое время. Благодаря их бескорыстной поддержке, в наших медицинских учреждениях появилось новое, современное оборудование, необходимое для диагностики заболевания. Наши врачи, которые самоотверженно борются с эпидемией, смогли эффективно решать профессиональные задачи, необходимую помощь получили сотни жителей Верхневолжья", - цитирует пресс-служба слова Рудени.

Как отметил на церемонии Сергей Попов, он с семьей уже на протяжении шести лет живет в Тверской области и для них регион стал родным.

"С Тверской областью меня связывает очень многое. Мои предки - основатели города Андреаполя. В Твери всегда проходят одни из самых лучших моих концертов, здесь жители, понимающие джаз. Мы просто не могли в такой сложный период оставаться равнодушными", - сказал, в свою очередь, Игорь Бутман.