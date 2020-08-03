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Эксперт объяснил частые захваты заложников на Украине
Участившиеся случаи захвата заложников на Украине являются признаком нездорового общества и неэффективного государства, считает директор украинского института... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T18:44
захват отделения банка в киеве
киев
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РИА Новости
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353
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захват отделения банка в киеве, киев, в мире

Эксперт объяснил частые захваты заложников на Украине

17:57 03.08.2020 (обновлено: 18:44 03.08.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация у здания бизнес-центра "Леонардо" в Киеве
Ситуация у здания бизнес-центра Леонардо в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Участившиеся случаи захвата заложников на Украине являются признаком нездорового общества и неэффективного государства, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Ранее в понедельник заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в центре Киева. Он также захватил заложника. Позднее спецназ Службы безопасности Украины в прямом эфире скрутил злоумышленника. Угрожавшему устроить взрыв в бизнес-центре могут предъявить обвинение в захвате заложников, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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"Подобные происшествия – это следствие завершения карантина, когда многие люди три месяца сидели на самоизоляции, многие душевные и социальные болезни на этом фоне обострились. Это следствие повышения радикализации общества, все больше протестных настроений, все жестче политическое противостояние. Это следствие разрушения социальной модели будущего, потому что еще год назад украинцы верили, что страна движется в правильном направлении, а сейчас наоборот", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости в понедельник.
По его мнению, подобные инциденты также являются следствием того, что политика правоохранительных органов чаще всего неэффективна, а политики и медиа, освещая такие случаи, делают этих злоумышленников героями.

"На фоне нефункционирующей медицины, разваленной системы социального воспитания, все это приводит к тому, что те люди, которые не здоровы либо имеют радикальные наклонности, получают возможности и мотивацию для такого рода актов индивидуального террора и поэтому этих случаев становиться больше", - считает эксперт.

На Украине участились случаи захвата заложников. Двадцать первого июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более десяти часов, всех заложников удалось освободить, никто не пострадал. Мужчина был задержан.
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Угрожавшему устроить взрыв в Киеве могут предъявить еще одно обвинение
В Полтавской области 23 июля мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Позже он бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся. Первого августа замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полицейские обнаружили мужчину и ликвидировали его после того, как он во время задержания вновь взял в заложники сотрудника правоохранительных органов.
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Захват отделения банка в КиевеКиевВ мире
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