В сенате США назвали безопасный способ использования TikTok

Белый дом обвинил КПК в слежке за американскими детьми через TikTok

Белый дом обвинил КПК в слежке за американскими детьми через TikTok

Лидер демократов указал, что при владении TikTok китайцами, сервис попадает под китайское законодательство, что может подразумевать передачу данных пользователей правительству КНР. Поэтому под вопросом стоит конфиденциальность информации пользователей сервиса.