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В сенате США назвали безопасный способ использования TikTok
Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер заявил, что приложение TikTok, принадлежащее китайской компании ByteDance, должна купить американская... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:55
чак шумер
дональд трамп
китай
сша
технологии
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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чак шумер, дональд трамп, китай, сша, технологии, в мире

В сенате США назвали безопасный способ использования TikTok

17:55 03.08.2020
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© AP Photo / Andrew HarnikЗдание конгресса США
Здание конгресса США
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер заявил, что приложение TikTok, принадлежащее китайской компании ByteDance, должна купить американская компания, чтобы обезопасить пользователей и их данные.
"TikTok должна купить американская компания, чтобы все могли продолжить его использовать, и чтобы ваши данные были в безопасности… Нужно найти безопасный путь для продолжения (функционирования – ред.) TikTok", - написал Шумер в своем аккаунте в Twitter.
Приложение TikTok на экране смартфона
Вчера, 17:11
Белый дом обвинил КПК в слежке за американскими детьми через TikTok
Лидер демократов указал, что при владении TikTok китайцами, сервис попадает под китайское законодательство, что может подразумевать передачу данных пользователей правительству КНР. Поэтому под вопросом стоит конфиденциальность информации пользователей сервиса.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Microsoft в воскресенье подтвердила после консультаций с Трампом, что продолжит переговоры о покупке приложения.
Офис Microsoft на Манхэттене
Вчера, 03:05
Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok
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Чак ШумерДональд ТрампКитайСШАТехнологииВ мире
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