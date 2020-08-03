https://ria.ru/20200803/1575320000.html
Памфилова оценила темпы внедрения повсеместного электронного голосования
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что пока не уверена, удастся ли к выборам в Госдуму в 2021 году повсеместно внедрить дистанционное электронное... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:52
2020-08-03T17:52
элла памфилова
цик рф
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990334_0:103:1972:1212_1400x0_80_0_0_8517d5e034cd6c928ae6d59a7b644838.jpg
https://ria.ru/20200727/1574974850.html
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990334_0:103:1972:1212_1400x0_80_0_0_8517d5e034cd6c928ae6d59a7b644838.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990334_110:0:1863:1315_1400x0_80_0_0_32be8c5e368c2eee4a869ece4e18321e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990334_329:0:1644:1315_1400x0_80_0_0_e163304b0ff1c9b2fe7d4c86e52bdfbf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, цик рф, госдума рф, общество
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 3 авг - РИА Новости.
Председатель ЦИК Элла Памфилова
заявила, что пока не уверена, удастся ли к выборам в Госдуму
в 2021 году повсеместно внедрить дистанционное электронное голосование.
"В будущем году это трудная кампания у нас, выборы в Государственную думу. И я не могу пока с уверенностью сказать, я не уверена, что мы к этому времени будем готовы технически, чтобы повсеместно, наряду с традиционным голосованием, внедрить электронное голосование. Мы ставим себе такую задачу, но для этого очень многое надо сделать", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос участника форума "Территория смыслов" о внедрении дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму в 2021 году.
Она добавила, что "проблем еще много", поэтому ЦИК "с одной стороны, очень интенсивно над этим работает, а с другой стороны, осторожно".