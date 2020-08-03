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Памфилова оценила темпы внедрения повсеместного электронного голосования
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что пока не уверена, удастся ли к выборам в Госдуму в 2021 году повсеместно внедрить дистанционное электронное... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:52
элла памфилова
цик рф
госдума рф
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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элла памфилова, цик рф, госдума рф, общество

Памфилова оценила темпы внедрения повсеместного электронного голосования

17:52 03.08.2020
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© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 3 авг - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что пока не уверена, удастся ли к выборам в Госдуму в 2021 году повсеместно внедрить дистанционное электронное голосование.
"В будущем году это трудная кампания у нас, выборы в Государственную думу. И я не могу пока с уверенностью сказать, я не уверена, что мы к этому времени будем готовы технически, чтобы повсеместно, наряду с традиционным голосованием, внедрить электронное голосование. Мы ставим себе такую задачу, но для этого очень многое надо сделать", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос участника форума "Территория смыслов" о внедрении дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму в 2021 году.
Она добавила, что "проблем еще много", поэтому ЦИК "с одной стороны, очень интенсивно над этим работает, а с другой стороны, осторожно".
Герб Центральной избирательной комиссии РФ
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Элла ПамфиловаЦИК РФГосдума РФОбщество
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