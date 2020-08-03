Памфилова оценила темпы внедрения повсеместного электронного голосования

"В будущем году это трудная кампания у нас, выборы в Государственную думу. И я не могу пока с уверенностью сказать, я не уверена, что мы к этому времени будем готовы технически, чтобы повсеместно, наряду с традиционным голосованием, внедрить электронное голосование. Мы ставим себе такую задачу, но для этого очень многое надо сделать", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос участника форума "Территория смыслов" о внедрении дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму в 2021 году.