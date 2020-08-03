В Подмосковье стая собак напала на беременную и ребенка

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подмосковные следователи проверят данные о нападении стаи бездомных собак на беременную женщину и 7-летнего ребенка в Лобне, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"В СМИ появилась информация о том, что в городе Лобне на беременную женщину и 7-летнего ребенка напала стая бездомных собак. Женщине удалось отбиться, а мальчику собаки вцепились в ногу. По данной информации... организована доследственная проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего", - сказала она.
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Отмечается, что следователи планируют установить и допросить пострадавших, а также очевидцев нападения собак. Кроме того, будет дана правовая оценка действию (бездействию) чиновников местной администрации в части вопроса отлова бездомных собак.
В прокуратуре Московской области начала проверку после публикации информации о нападении бездомных собак на беременную женщину и ребенка в Лобне, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура Московской области поручила прокуратуре города Лобни провести проверку в связи с сообщениями о нападении бродячих собак на малолетнего ребенка. Ход проверки поставлен на контроль", - заявили в надзорном ведомстве.
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