В Подмосковье стая собак напала на беременную и ребенка

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подмосковные следователи проверят данные о нападении стаи бездомных собак на беременную женщину и 7-летнего ребенка в Подмосковные следователи проверят данные о нападении стаи бездомных собак на беременную женщину и 7-летнего ребенка в Лобне , сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий

"В СМИ появилась информация о том, что в городе Лобне на беременную женщину и 7-летнего ребенка напала стая бездомных собак. Женщине удалось отбиться, а мальчику собаки вцепились в ногу. По данной информации... организована доследственная проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего", - сказала она.

Отмечается, что следователи планируют установить и допросить пострадавших, а также очевидцев нападения собак. Кроме того, будет дана правовая оценка действию (бездействию) чиновников местной администрации в части вопроса отлова бездомных собак.

В прокуратуре Московской области начала проверку после публикации информации о нападении бездомных собак на беременную женщину и ребенка в Лобне, сообщает пресс-служба ведомства.