https://ria.ru/20200803/1575319803.html
В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:49
2020-08-03T18:47
россия
анна щербакова
мария шарапова
ирина шейк
алина загитова
наталья водянова
япония
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https://cdn25.img.ria.ru/images/148258/94/1482589414_0:199:1511:1048_1400x0_80_0_0_a31a6d6bf0dd8a1660d1aaea302a1fc5.jpg
Ярослав Погодин
Ребёнок как в этом рейтинге оказался?
76
Вилли Слесарев
Надо бы и россиянам составить рейтинг самых красивых японок. Но боюсь, что это будет сложно. Слишком уж они похожи друг на друга)))
74
20
россия
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/148258/94/1482589414_0:199:1511:1048_1400x0_80_0_0_a31a6d6bf0dd8a1660d1aaea302a1fc5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анна щербакова, мария шарапова, ирина шейк, алина загитова, наталья водянова, япония