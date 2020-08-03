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В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T18:47
россия
анна щербакова
мария шарапова
ирина шейк
алина загитова
наталья водянова
япония
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148258/94/1482589414_0:199:1511:1048_1400x0_80_0_0_a31a6d6bf0dd8a1660d1aaea302a1fc5.jpg
Ребёнок как в этом рейтинге оказался?
76
Надо бы и россиянам составить рейтинг самых красивых японок. Но боюсь, что это будет сложно. Слишком уж они похожи друг на друга)))
74
20
россия
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/148258/94/1482589414_0:199:1511:1048_1400x0_80_0_0_a31a6d6bf0dd8a1660d1aaea302a1fc5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/148258/94/1482589414_0:57:1511:1190_1400x0_80_0_0_fd23636393b67bc845e1f00d0f7e92de.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/148258/94/1482589414_0:0:1511:1510_1400x0_80_0_0_500a88b6163098bc759764f1c5dc4a91.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анна щербакова, мария шарапова, ирина шейк, алина загитова, наталья водянова, япония

В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок

17:49 03.08.2020 (обновлено: 18:47 03.08.2020)
42009
© AP Photo / Thibault CamusМодель Ирина Шейк за кулисами перед показом Victoria's Secret Fashion Show 2016 в Париже, Франция
Модель Ирина Шейк за кулисами перед показом Victoria's Secret Fashion Show 2016 в Париже, Франция
© AP Photo / Thibault Camus
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.
Первое место в списке досталось Марии Шараповой, объявившей в этом году о завершении карьеры в теннисе.
На втором месте расположилась супермодель Наталья Водянова, которая руководит фондом "Обнаженные сердца".
Бронза досталась другой модели — Ирине Шейк.
Четвертое место издание отдало фигуристке Анне Щербаковой, которой в этом году исполнится 16 лет.
На пятом месте оказалась Алина Загитова. Издание отдельно отмечает, что особой страстью российской спортсменки является ее пес Масару породы акита-ину, которого ей подарили в Японии.
Составители рейтинга добавили, что японцев в россиянках привлекает их высокий рост и белизна кожи.
274701138125
Обсудить 20
РоссияАнна ЩербаковаМария ШараповаИрина ШейкАлина ЗагитоваНаталья ВодяноваЯпония
Популярные комментарии
Ребёнок как в этом рейтинге оказался?
3 августа, 17:56
Ярослав Погодин
5772019
Надо бы и россиянам составить рейтинг самых красивых японок. Но боюсь, что это будет сложно. Слишком уж они похожи друг на друга)))
3 августа, 17:58
ВСВилли Слесарев
223711013
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