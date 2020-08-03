https://ria.ru/20200803/1575319356.html
Памфилова назвала особенности избирательной системы в России
Избирательную систему России отличает открытость новым веяниям и умение работать на опережение, считает председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:43
2020-08-03T17:43
элла памфилова
политика
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2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, политика
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 3 авг - РИА Новости.
Избирательную систему России отличает открытость новым веяниям и умение работать на опережение, считает председатель ЦИК Элла Памфилова
.
"Интерактивность, эффективность, максимальная прозрачность процесса голосования, умение работать на опережение - это, без ложной скромности, то, что отличает избирательную систему России от многих наших, скажем, коллег из других стран, которых нам ставят в пример в течение многих лет. Мы считаем, что ушли по сравнению со многими из них вперёд. Мы очень открыты ко всем современным веяниям", - сказала Памфилова во время диалога с участниками форума "Территория смыслов".
Она добавила, что ЦИК следит за тенденциями и "работает на опережение".