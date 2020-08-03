Памфилова назвала особенности избирательной системы в России

"Интерактивность, эффективность, максимальная прозрачность процесса голосования, умение работать на опережение - это, без ложной скромности, то, что отличает избирательную систему России от многих наших, скажем, коллег из других стран, которых нам ставят в пример в течение многих лет. Мы считаем, что ушли по сравнению со многими из них вперёд. Мы очень открыты ко всем современным веяниям", - сказала Памфилова во время диалога с участниками форума "Территория смыслов".