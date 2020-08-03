МИД заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании 33 россиян

"Особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Белоруссии 33 граждан России", — говорится в комментарии.

На Смоленской площади подчеркнули, что этот арест совершили под безосновательным и надуманным предлогом и что действия Минска "не соответствуют духу братских союзнических отношений".

"Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии, которая является нашим ближайшим другом и союзником", — отметили дипломаты по итогам встречи.

Москва настаивает на объективном расследовании инцидента и скорейшем освобождении соотечественников.

Задержание россиян в Белоруссии

На прошлой неделе стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны. Белорусские власти назвали их "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Против россиян возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы. Также задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике.

Президент Александр Лукашенко считает, что россияне не планировали лететь в Стамбул, как утверждает Москва, а находились в республике с "иными целями". По версии Минска, 33 задержанных — лишь часть группы из 180 или двухсот человек, которых якобы планировали "перебросить" в Белоруссию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях задержанных. В Кремле ранее рассказали, что фигуранты дела, вероятнее всего, — сотрудники частного охранного предприятия, которые находились в республике транзитом и опоздали на рейс. Никаких противозаконных действий они не совершали.