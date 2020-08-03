https://ria.ru/20200803/1575319158.html
МИД заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании 33 россиян
Посол Белоруссии Владимир Семашко посетил МИД для беседы с замминистра Андреем Руденко, сообщили в российском дипведомстве. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:41
2020-08-03T20:21
задержание россиян под минском
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200802/1575280999.html
https://ria.ru/20200731/1575233916.html
https://ria.ru/20200730/1575182261.html
Фома Фомич
Если граждане России не имеют права находится на территории Беларуси, то почему белорусы находятся на территории России?
379
ivanignat22
Провести границы! Закрыть границы! Закрыть транзит через Беларусь. Запретить все беларусские море продукты! Запретить всю контрабанду сигарет. Запретить провоз всего котрабандного товара! Торговать нефтью и газом по рыночным ценам, без всяких скидок! Вывести все военные базы! Хватит нам с этим другом общаться! Налаживать отношения с адекватным президентом, когда сумашедшего колхозника береизберут, или скинут! И запретить колхознику после изгнания, поселяться в России!
48
178
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149573_7:0:1093:611_1400x0_80_0_0_c0294073faa46c8876b998d269ed7f47.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание россиян под минском, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Посол Белоруссии Владимир Семашко
посетил МИД для беседы с замминистра Андреем Руденко
, сообщили в российском дипведомстве.
"Особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Белоруссии 33 граждан России", — говорится в комментарии.
На Смоленской площади подчеркнули, что этот арест совершили под безосновательным и надуманным предлогом и что действия Минска "не соответствуют духу братских союзнических отношений".
"Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии, которая является нашим ближайшим другом и союзником", — отметили дипломаты по итогам встречи.
Москва настаивает на объективном расследовании инцидента и скорейшем освобождении соотечественников.
Задержание россиян в Белоруссии
На прошлой неделе стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны. Белорусские власти назвали их "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Против россиян возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы. Также задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике.
Президент Александр Лукашенко считает, что россияне не планировали лететь в Стамбул, как утверждает Москва, а находились в республике с "иными целями". По версии Минска, 33 задержанных — лишь часть группы из 180 или двухсот человек, которых якобы планировали "перебросить" в Белоруссию.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва
не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях задержанных. В Кремле ранее рассказали, что фигуранты дела, вероятнее всего, — сотрудники частного охранного предприятия, которые находились в республике транзитом и опоздали на рейс. Никаких противозаконных действий они не совершали.
Консул российского посольства в Белоруссии Кирилл Плетнев
после встречи с соотечественниками сообщил, что они собирались вылететь 25 июля в Стамбул, а оттуда — в одно из государств в Латинской Америке
.