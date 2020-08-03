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МИД заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании 33 россиян
Посол Белоруссии Владимир Семашко посетил МИД для беседы с замминистра Андреем Руденко, сообщили в российском дипведомстве. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T20:21
задержание россиян под минском
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
минск
белоруссия
в мире
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Если граждане России не имеют права находится на территории Беларуси, то почему белорусы находятся на территории России?
379
Провести границы! Закрыть границы! Закрыть транзит через Беларусь. Запретить все беларусские море продукты! Запретить всю контрабанду сигарет. Запретить провоз всего котрабандного товара! Торговать нефтью и газом по рыночным ценам, без всяких скидок! Вывести все военные базы! Хватит нам с этим другом общаться! Налаживать отношения с адекватным президентом, когда сумашедшего колхозника береизберут, или скинут! И запретить колхознику после изгнания, поселяться в России!
48
178
минск
белоруссия
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149573_7:0:1093:611_1400x0_80_0_0_c0294073faa46c8876b998d269ed7f47.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание россиян под минском, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), минск, белоруссия, в мире

МИД заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании 33 россиян

17:41 03.08.2020 (обновлено: 20:21 03.08.2020)
21392
Кадр оперативного видео задержания россиян под Минском
Кадр оперативного видео задержания россиян под Минском
Кадр оперативного видео задержания россиян под Минском
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Посол Белоруссии Владимир Семашко посетил МИД для беседы с замминистра Андреем Руденко, сообщили в российском дипведомстве.
"Особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Белоруссии 33 граждан России", — говорится в комментарии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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На Смоленской площади подчеркнули, что этот арест совершили под безосновательным и надуманным предлогом и что действия Минска "не соответствуют духу братских союзнических отношений".
"Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии, которая является нашим ближайшим другом и союзником", — отметили дипломаты по итогам встречи.
Москва настаивает на объективном расследовании инцидента и скорейшем освобождении соотечественников.

Задержание россиян в Белоруссии

На прошлой неделе стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны. Белорусские власти назвали их "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Против россиян возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы. Также задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике.
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Президент Александр Лукашенко считает, что россияне не планировали лететь в Стамбул, как утверждает Москва, а находились в республике с "иными целями". По версии Минска, 33 задержанных — лишь часть группы из 180 или двухсот человек, которых якобы планировали "перебросить" в Белоруссию.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях задержанных. В Кремле ранее рассказали, что фигуранты дела, вероятнее всего, — сотрудники частного охранного предприятия, которые находились в республике транзитом и опоздали на рейс. Никаких противозаконных действий они не совершали.
Консул российского посольства в Белоруссии Кирилл Плетнев после встречи с соотечественниками сообщил, что они собирались вылететь 25 июля в Стамбул, а оттуда — в одно из государств в Латинской Америке.
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4903355274218
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Задержание россиян под МинскомАндрей РуденкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Если граждане России не имеют права находится на территории Беларуси, то почему белорусы находятся на территории России?
3 августа, 18:02
Фома Фомич
1767313189
Провести границы! Закрыть границы! Закрыть транзит через Беларусь. Запретить все беларусские море продукты! Запретить всю контрабанду сигарет. Запретить провоз всего котрабандного товара! Торговать нефтью и газом по рыночным ценам, без всяких скидок! Вывести все военные базы! Хватит нам с этим другом общаться! Налаживать отношения с адекватным президентом, когда сумашедшего колхозника береизберут, или скинут! И запретить колхознику после изгнания, поселяться в России!
3 августа, 18:42
iivanignat22
20601021
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