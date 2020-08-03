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Поддержка мигрантов снизила бы риски роста преступности, считает эксперт
России следовало принимать меры по поддержке мигрантов еще в начале эпидемии коронавируса, чтобы потеря ими работы не привела к росту преступности, заявил РИА... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:39
коронавирус в россии
мигранты
москва
общество
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Пусть Михайлов из своего кармана поддерживает мигрантов. Доходы России для россиян!!!!! Щедрый за государственный счёт......
18
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, мигранты, москва, общество

Поддержка мигрантов снизила бы риски роста преступности, считает эксперт

17:39 03.08.2020
342
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге
Мигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. России следовало принимать меры по поддержке мигрантов еще в начале эпидемии коронавируса, чтобы потеря ими работы не привела к росту преступности, заявил РИА Новости генерал ФСБ, руководитель центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что серьезную обеспокоенность вызывает положение дел в миграционной сфере, поскольку многие мигранты оказались без средств к существованию, это может негативно сказаться на показателях преступности.
Дмитрий Медведев
Вчера, 15:11
Многие мигранты оказались без средств к существованию, заявил Медведев

"Еще в марте месяце надо было вырабатывать те меры, которые позволили бы избавиться от какой-то части мигрантов, вернув их на родину. Либо надо было сразу закладываться на предмет того, чтобы эти мигранты получали какие-то деньги. Потому что они приехали сюда не отдыхать, а работать, чтобы кормить свои семьи", - сказал Михайлов.

Эксперт отметил, что мигранты, оказавшиеся в России в период пандемии, находятся в тяжелом положении, не имея работы и средств к существованию. По его словам, это может обернуться большими неприятностями.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
6200963
Обсудить 8
Коронавирус в РоссииМигрантыМоскваОбщество
Популярные комментарии
Только высылка
3 августа, 17:46
Илья Jlord
1900000
Пусть Михайлов из своего кармана поддерживает мигрантов. Доходы России для россиян!!!!! Щедрый за государственный счёт......
3 августа, 17:52
Арсений Новиков
1800000
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