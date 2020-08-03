Поддержка мигрантов снизила бы риски роста преступности, считает эксперт

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. России следовало принимать меры по поддержке мигрантов еще в начале эпидемии коронавируса, чтобы потеря ими работы не привела к росту преступности, заявил РИА Новости генерал ФСБ, руководитель центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что серьезную обеспокоенность вызывает положение дел в миграционной сфере, поскольку многие мигранты оказались без средств к существованию, это может негативно сказаться на показателях преступности.
"Еще в марте месяце надо было вырабатывать те меры, которые позволили бы избавиться от какой-то части мигрантов, вернув их на родину. Либо надо было сразу закладываться на предмет того, чтобы эти мигранты получали какие-то деньги. Потому что они приехали сюда не отдыхать, а работать, чтобы кормить свои семьи", - сказал Михайлов.
Эксперт отметил, что мигранты, оказавшиеся в России в период пандемии, находятся в тяжелом положении, не имея работы и средств к существованию. По его словам, это может обернуться большими неприятностями.
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