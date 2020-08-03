Поддержка мигрантов снизила бы риски роста преступности, считает эксперт

"Еще в марте месяце надо было вырабатывать те меры, которые позволили бы избавиться от какой-то части мигрантов, вернув их на родину. Либо надо было сразу закладываться на предмет того, чтобы эти мигранты получали какие-то деньги. Потому что они приехали сюда не отдыхать, а работать, чтобы кормить свои семьи", - сказал Михайлов.