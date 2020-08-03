https://ria.ru/20200803/1575318705.html
Суд взыскал с Первого канала 400 тысяч рублей из-за песни Лепса
Арбитражный суд Москвы по иску компании "Юрбиз" взыскал с Первого канала 400 тысяч рублей компенсации за незаконное использование песни из репертуара Григория... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:33
2020-08-03T23:10
россия
григорий лепс
первый канал (телеканал)
общество
происшествия
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https://ria.ru/20200707/1573983150.html
https://ria.ru/20190903/1558206293.html
Александр К.
Послушал эту песню - отстойная на редкость. Было бы что исполнять - других песен штоль не было?! Лепс радовался бы, что такое убожество хоть кто то решил перепеть))
25
4
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155091/39/1550913923_0:86:3337:1963_1400x0_80_0_0_d6fe5b7d0aadd2c6a0ee65eb3baeed1a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, григорий лепс, первый канал (телеканал), общество, происшествия
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Арбитражный суд Москвы по иску компании "Юрбиз" взыскал с Первого канала
400 тысяч рублей компенсации за незаконное использование песни из репертуара Григория Лепса
"Танго разбитых сердец" в одном из выпусков телепередачи "Что? Где? Когда?".
Как следует из опубликованной резолютивной части решения суда, первая инстанция удовлетворила иск полностью. Решение вступит в силу через месяц, если до этого на него не будет подана апелляционная жалоба.
Песня была исполнена в музыкальной паузе популярной телевикторины еще в 2014 году коллективом "Сопрано Турецкого". Истец, которому по договору с композитором Евгением Кобылянским и поэтом Кареном Кавалеряном принадлежат авторские права, обратился в суд, так как не давал разрешения на переработку произведения и его использование путем включения в передачу.
Судебное разбирательство тянется с ноября 2017 года. При первом рассмотрении столичный суд удовлетворил иск частично, взыскав с ответчика 60 тысяч рублей. Апелляционная инстанция это решение сначала отменила и иск отклонила, но позже согласилась с ним. Однако Суд по интеллектуальным правам в декабре 2019 года повторно отменил постановление апелляции и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
СИП указал, что нижестоящие суды неправомерно снизили размер компенсации, заявленный истцом как двукратный размер стоимости прав на легальное использование произведения.