Суд взыскал с Первого канала 400 тысяч рублей из-за песни Лепса

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску компании "Юрбиз" взыскал с Арбитражный суд Москвы по иску компании "Юрбиз" взыскал с Первого канала 400 тысяч рублей компенсации за незаконное использование песни из репертуара Григория Лепса "Танго разбитых сердец" в одном из выпусков телепередачи "Что? Где? Когда?".

Как следует из опубликованной резолютивной части решения суда, первая инстанция удовлетворила иск полностью. Решение вступит в силу через месяц, если до этого на него не будет подана апелляционная жалоба.

Песня была исполнена в музыкальной паузе популярной телевикторины еще в 2014 году коллективом "Сопрано Турецкого". Истец, которому по договору с композитором Евгением Кобылянским и поэтом Кареном Кавалеряном принадлежат авторские права, обратился в суд, так как не давал разрешения на переработку произведения и его использование путем включения в передачу.

Судебное разбирательство тянется с ноября 2017 года. При первом рассмотрении столичный суд удовлетворил иск частично, взыскав с ответчика 60 тысяч рублей. Апелляционная инстанция это решение сначала отменила и иск отклонила, но позже согласилась с ним. Однако Суд по интеллектуальным правам в декабре 2019 года повторно отменил постановление апелляции и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.