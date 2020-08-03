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В Японии выявили коронавирус у домашних животных
Коронавирус нового типа впервые выявили у домашних питомцев в Японии: в понедельник стало известно о наличии COVID-19 у двух собак, которые принадлежат разным... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T23:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, япония, в мире

В Японии выявили коронавирус у домашних животных

17:32 03.08.2020 (обновлено: 23:55 03.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ТОКИО, 3 авг — РИА Новости. Коронавирус нового типа впервые выявили у домашних питомцев в Японии: в понедельник стало известно о наличии COVID-19 у двух собак, которые принадлежат разным хозяевам, у которых также ранее был подтвержден вирус, говорится в сообщении компании Anicom Holdings Inс.
Компания Anicom Holdings Inc с апреля текущего года запустила кампанию Stay Anicom, в рамках которой оказывает услуги по бесплатной передержке животных на время лечения пациентов с коронавирусом. В компании ухаживали за 29 собаками, 12 кошками и одним кроликом.
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"Для всех животных мы провели ПЦР-тестирование, чтобы убедиться в отсутствии вируса (по состоянию на 3 августа). В этот раз ПЦР-тест пришел положительным для двух собак. Мы провели еще несколько ПЦР-тестов в других организациях, и они также были положительными", — говорится в сообщении компании.
Собаки принадлежат двум разным владельцам и были переданы на передержку в конце июля. Ухудшения состояния животных зафиксировано не было.
"До настоящего времени животные содержатся отдельно и будут так содержаться до получения отрицательного результата теста. ПЦР-тесты для других питомцев, которые находились с собаками в одно время, отрицательные. Распространения вируса подтверждено не было", — отмечается в релизе.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияВ мире
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