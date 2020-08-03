https://ria.ru/20200803/1575318562.html
В Японии выявили коронавирус у домашних животных
Коронавирус нового типа впервые выявили у домашних питомцев в Японии: в понедельник стало известно о наличии COVID-19 у двух собак, которые принадлежат разным... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:32
2020-08-03T23:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
япония
в мире
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, япония, в мире
ТОКИО, 3 авг — РИА Новости.
Коронавирус нового типа впервые выявили у домашних питомцев в Японии
: в понедельник стало известно о наличии COVID-19
у двух собак, которые принадлежат разным хозяевам, у которых также ранее был подтвержден вирус, говорится в сообщении компании Anicom Holdings Inс
.
Компания Anicom Holdings Inc с апреля текущего года запустила кампанию Stay Anicom, в рамках которой оказывает услуги по бесплатной передержке животных на время лечения пациентов с коронавирусом. В компании ухаживали за 29 собаками, 12 кошками и одним кроликом.
"Для всех животных мы провели ПЦР-тестирование, чтобы убедиться в отсутствии вируса (по состоянию на 3 августа). В этот раз ПЦР-тест пришел положительным для двух собак. Мы провели еще несколько ПЦР-тестов в других организациях, и они также были положительными", — говорится в сообщении компании.
Собаки принадлежат двум разным владельцам и были переданы на передержку в конце июля. Ухудшения состояния животных зафиксировано не было.
"До настоящего времени животные содержатся отдельно и будут так содержаться до получения отрицательного результата теста. ПЦР-тесты для других питомцев, которые находились с собаками в одно время, отрицательные. Распространения вируса подтверждено не было", — отмечается в релизе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.