Нефть Urals впервые с февраля превысила цену отсечения в бюджете

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Средняя цена нефти Средняя цена нефти Urals в июле выросла на 5% к июню - до 43,91 доллара за баррель, впервые с февраля превысив цену отсечения по российскому бюджетному правилу, следует из данных Минфина РФ

"Средняя цена на нефть марки Urals в июле 2020 года сложилась в размере 43,91 доллара за баррель, что в 1,4 раза ниже, чем в июле 2019 года (63,34 доллара за баррель)", - говорится на сайте Минфина.

Как сообщало ведомство в прошлом месяце, средняя цена на нефть марки Urals в июне составила 41,93 доллара за баррель. Таким образом, в июле показатель увеличился на 5% в месячном выражении и впервые с февраля превысил цену отсечения по бюджетному правилу, которая на 2020 год составляет 42,4 доллара за баррель.