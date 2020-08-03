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Нефть Urals впервые с февраля превысила цену отсечения в бюджете
Средняя цена нефти Urals в июле выросла на 5% к июню - до 43,91 доллара за баррель, впервые с февраля превысив цену отсечения по российскому бюджетному правилу, РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:31
2020-08-03T17:31
цены на нефть
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цены на нефть, urals, экономика
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Средняя цена нефти Urals
в июле выросла на 5% к июню - до 43,91 доллара за баррель, впервые с февраля превысив цену отсечения по российскому бюджетному правилу, следует из данных Минфина РФ
.
"Средняя цена на нефть марки Urals в июле 2020 года сложилась в размере 43,91 доллара за баррель, что в 1,4 раза ниже, чем в июле 2019 года (63,34 доллара за баррель)", - говорится на сайте Минфина.
Как сообщало ведомство в прошлом месяце, средняя цена на нефть марки Urals в июне составила 41,93 доллара за баррель. Таким образом, в июле показатель увеличился на 5% в месячном выражении и впервые с февраля превысил цену отсечения по бюджетному правилу, которая на 2020 год составляет 42,4 доллара за баррель.
Отмечается также, что средняя цена на нефть марки Urals в январе-июле 2020 года сложилась в размере 40,34 доллара за баррель, тогда как в январе-июле 2019 года она составила 65,27 доллара за баррель.