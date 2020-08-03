Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200803/1575318497.html
Нефть Urals впервые с февраля превысила цену отсечения в бюджете
Средняя цена нефти Urals в июле выросла на 5% к июню - до 43,91 доллара за баррель, впервые с февраля превысив цену отсечения по российскому бюджетному правилу, РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:31
цены на нефть
urals
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825900_0:216:3256:2048_1400x0_80_0_0_370cdcc3ec33964721437d7814eea8ba.jpg
https://ria.ru/20200801/1575245080.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825900_0:216:3256:2048_1400x0_80_0_0_370cdcc3ec33964721437d7814eea8ba.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825900_232:0:2963:2048_1400x0_80_0_0_865d10e08b943dfc0b38b831811a1f0a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825900_573:0:2621:2048_1400x0_80_0_0_0f10a5003d75f2154590d3debd6a03df.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены на нефть, urals, экономика

Нефть Urals впервые с февраля превысила цену отсечения в бюджете

17:31 03.08.2020
2226
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные станки-качалки компании "Татнефть"
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Средняя цена нефти Urals в июле выросла на 5% к июню - до 43,91 доллара за баррель, впервые с февраля превысив цену отсечения по российскому бюджетному правилу, следует из данных Минфина РФ.
"Средняя цена на нефть марки Urals в июле 2020 года сложилась в размере 43,91 доллара за баррель, что в 1,4 раза ниже, чем в июле 2019 года (63,34 доллара за баррель)", - говорится на сайте Минфина.
Как сообщало ведомство в прошлом месяце, средняя цена на нефть марки Urals в июне составила 41,93 доллара за баррель. Таким образом, в июле показатель увеличился на 5% в месячном выражении и впервые с февраля превысил цену отсечения по бюджетному правилу, которая на 2020 год составляет 42,4 доллара за баррель.
Отмечается также, что средняя цена на нефть марки Urals в январе-июле 2020 года сложилась в размере 40,34 доллара за баррель, тогда как в январе-июле 2019 года она составила 65,27 доллара за баррель.
Нефтяной станок-качалка компании Татнефть
1 августа, 01:39Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
ОПЕК+ ослабляет ограничения добычи нефти
3313101
Обсудить 0
Цены на нефтьUralsЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой
Путин подписал указ о выдаче дипломатического паспорта Медведеву
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2" после польского штрафа
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine
Россия ответит на размещение американских ракет в Европе и Азии
Модель Ирина Шейк за кулисами перед показом Victoria's Secret Fashion Show 2016 в Париже, Франция
В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
Здание телевизионного технического центра Останкино с баннером Первого канала
Суд взыскал с Первого канала 400 тысяч рублей из-за песни Лепса
Исправительная колония
Приговоренный к казни россиянин вышел из тюрьмы и снова попал в колонию
Монумент Независимости Украины в Киеве
"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
Обрезка труб производится на платформе по левому борту Castoro 10 морской части газопровода Северный поток-2
"Газпром" обжалует максимальный штраф Польши из-за "Северного потока — 2"
Ситуация у здания бизнес-центра Леонардо в Киеве
Эксперт объяснил частые захваты заложников на Украине
Пляж на турецком курорте Бодрум
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
Вид Стокгольма
Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
Кадр оперативного видео задержания россиян под Минском
МИД заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании 33 россиян
Актер Сергей Гармаш
СМИ узнали доходы Сергея Гармаша, ушедшего из "Современника"
Бланки ответов на ЕГЭ по математике в московской школе с углубленным изучением английского языка № 1284
Выпускники рассказали, как им удалось набрать по 397 баллов на ЕГЭ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран
08:25Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии
08:11Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
07:45Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник
07:35В Москве провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус
07:21Трамп заявил, что США сократят контингент в Афганистане
07:10Венесуэла продвинулась в процедуре получения российского "Авифавира"
06:58Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
06:55СМИ опубликовало новые кадры задержания Джорджа Флойда
06:39Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства
06:34В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника"
06:32Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве
06:17Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
05:47Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
05:35Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
05:27На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России
05:17СМИ: Пекин примет ответные меры, если все журналисты КНР покинут США
05:12Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается до конца
04:34"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
04:32Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Лента новостейМолния