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В ОАЭ ввели новые правила для туристов
С 1 августа 2020 года в Дубае и Абу-Даби появятся новые въездные правила для путешественников и транзитных туристов, сообщает Tourprom. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T18:42
туризм
туризм
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353
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туризм, новости - туризм, оаэ, дубай (город)

В ОАЭ ввели новые правила для туристов

18:42 03.08.2020
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© Depositphotos / jackqКурортный комплекс Atlantis The Palm в Дубае
Курортный комплекс Atlantis The Palm в Дубае
© Depositphotos / jackq
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. С 1 августа 2020 года в Дубае и Абу-Даби появятся новые въездные правила для путешественников и транзитных туристов, сообщает Tourprom.
Все граждане, жители, туристы и транзитные пассажиры должны получить отрицательный результат теста на COVID-19 до прибытия в Дубай или Абу-Даби. Дети в возрасте до двенадцати лет и дети с ограниченными возможностями средней и тяжелой степени освобождаются от теста. Отрицательные результаты будут действительны в течение 96 часов с момента проведения анализа. При этом туристы, вылетающие из Дубая в страны ЕС и Великобританию, также должны иметь сертификат об отрицательном результате проверки на коронавирус.
Кроме того, все пассажиры должны заполнить декларацию о здоровье и предоставить ее в аэропорту при регистрации.
При этом туристы имеют возможность пройти соответствующую проверку в хабах эмиратов.
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