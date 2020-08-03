В ОАЭ ввели новые правила для туристов

Все граждане, жители, туристы и транзитные пассажиры должны получить отрицательный результат теста на COVID-19 до прибытия в Дубай или Абу-Даби. Дети в возрасте до двенадцати лет и дети с ограниченными возможностями средней и тяжелой степени освобождаются от теста. Отрицательные результаты будут действительны в течение 96 часов с момента проведения анализа. При этом туристы, вылетающие из Дубая в страны ЕС и Великобританию, также должны иметь сертификат об отрицательном результате проверки на коронавирус.