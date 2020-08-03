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Путин подписал указ о выдаче дипломатического паспорта Медведеву
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России наделяется правом получения... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T21:15
дмитрий медведев
светлана медведева
совет безопасности рф
владимир путин
политика
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Тьфу.......
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий медведев, светлана медведева, совет безопасности рф, владимир путин, политика

Путин подписал указ о выдаче дипломатического паспорта Медведеву

17:27 03.08.2020 (обновлено: 21:15 03.08.2020)
27128
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой
Президент РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России наделяется правом получения дипломатического паспорта, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Владимир Путин внес изменения в указ о праве на получение диппаспорта, которое теперь распространяется на зампредседателя Совбеза и его супругу. В настоящее время должность заместителя председателя Совета безопасности занимает бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Дополнить пунктом... заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации", - говорится в указе.
Также право на получение диппаспорта распространяется на супругу (супруга) зампреда Совбеза России, а также супругов дипломатов, имеющих ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
8 июня, 13:45
Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг
583013452383
Обсудить 38
Дмитрий МедведевСветлана МедведеваСовет Безопасности РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Тьфу.......
3 августа, 17:38
Арсений Новиков
176823010
Такого человека нельзя выпускать - он слишком много знает.
3 августа, 18:28
РПРостовский Папа
73261206
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