Путин подписал указ о выдаче дипломатического паспорта Медведеву

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России наделяется правом получения дипломатического паспорта, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Владимир Путин внес изменения в указ о праве на получение диппаспорта, которое теперь распространяется на зампредседателя Совбеза и его супругу. В настоящее время должность заместителя председателя Совета безопасности занимает бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Дополнить пунктом... заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации", - говорится в указе.
Также право на получение диппаспорта распространяется на супругу (супруга) зампреда Совбеза России, а также супругов дипломатов, имеющих ранг чрезвычайного и полномочного посла.
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