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Волочкова получила еще один штраф за нарушение карантина
Тверской суд Москвы в понедельник оштрафовал балерину Анастасию Волочкову на 40 тысяч рублей за нарушение карантина при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T23:58
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нижегородская область
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Волочкова получила еще один штраф за нарушение карантина

17:14 03.08.2020 (обновлено: 23:58 03.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Анастасия Волочкова. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник оштрафовал балерину Анастасию Волочкову на 40 тысяч рублей за нарушение карантина при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.
Две недели назад тот же суд оштрафовал женщину на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС, этот административный протокол также был связан с посещением Дивеево.
В середине апреля коронавирус был обнаружен у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь находился на карантине, такие же меры были приняты в отношении села Дивеево.
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Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки. Всего в Дивеевском районе зафиксировано 424 случая COVID-19.
Тем не менее Волочкова решила посетить монастырь, в итоге на нее составили административные протоколы за "невыполнение правил поведения при ЧС или ее угрозе" и "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".
По просьбе балерины, протоколы направили для рассмотрения в Москву, по месту ее жительства. Как заявляла сама Волочкова, о карантине в Дивеево она не знала. В пресс-службе регионального полиции РИА Новости на это указали, что всех пытающихся въехать в Дивеево останавливают на постах контроля.
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Серафимо-Дивеевский монастырь — православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается православными как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнастасия ВолочковаМоскваНижегородская областьПроисшествия
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Сильно постарела после этого скандала
3 августа, 17:31
Ярослав Погодин
530300
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