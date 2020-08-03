Волочкова получила еще один штраф за нарушение карантина

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Тверской суд Тверской суд Москвы в понедельник оштрафовал балерину Анастасию Волочкову на 40 тысяч рублей за нарушение карантина при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области , сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

Две недели назад тот же суд оштрафовал женщину на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС, этот административный протокол также был связан с посещением Дивеево.

В середине апреля коронавирус был обнаружен у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь находился на карантине, такие же меры были приняты в отношении села Дивеево.

Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки. Всего в Дивеевском районе зафиксировано 424 случая COVID-19.

Тем не менее Волочкова решила посетить монастырь, в итоге на нее составили административные протоколы за "невыполнение правил поведения при ЧС или ее угрозе" и "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

По просьбе балерины, протоколы направили для рассмотрения в Москву, по месту ее жительства. Как заявляла сама Волочкова, о карантине в Дивеево она не знала. В пресс-службе регионального полиции РИА Новости на это указали, что всех пытающихся въехать в Дивеево останавливают на постах контроля.

Серафимо-Дивеевский монастырь — православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается православными как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.