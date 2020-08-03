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Белый дом обвинил КПК в слежке за американскими детьми через TikTok
Советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что Коммунистическая партия Китая может следить за американскими детьми через приложение TikTok. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:11
дональд трамп
китай
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
дональд трамп, китай, сша, в мире

Белый дом обвинил КПК в слежке за американскими детьми через TikTok

17:11 03.08.2020
441
© Радио Sputnik Сергей ТучинПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона
© Радио Sputnik Сергей Тучин
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что Коммунистическая партия Китая может следить за американскими детьми через приложение TikTok.
"Я знаю, что TikTok — это забавно. Но это и опасно. Вот в чем вопрос", - сказал Наварро в интервью Fox News.
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"Сейчас уже почти 10 часов утра (17 мск — ред.) Знает ли Коммунистическая партия Китая, где находятся ваши дети? Ответ может быть положительным", - сказал Наварро.

Он также выразил скептицизм относительно возможной покупки TikTok американской корпорацией Microsoft. По его словам, сама Microsoft работает в КНР, и это может "вызвать вопросы".
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Microsoft в воскресенье подтвердила после консультаций с Трампом, что продолжит переговоры о покупке приложения.
Приложение Tik Tok
2 августа, 13:22
Нужна отмашка от Белого дома. Дни TikTok в США уже сочтены?
2201061
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Дональд ТрампКитайСШАВ мире
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