Трамп похвастался "тысячами и тысячами" сторонников в Техасе и Флориде

ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвастался "тысячами и тысячами людей", которые встречали его в Техасе и Флориде, президент уверен, что их число гораздо больше, чем в 2016 году.
"Мои поездки в Техас и Флориду сопровождались огромным числом людей на дорогах и магистралях, тысячи и тысячи, даже больше (намного), чем толпы в 2016-м", - написал Трамп в Twitter. На прошлой неделе он совершил две поездки в рамках кампании по переизбранию на президентский пост.
31 июля, 13:56Сказано в эфиреПолитолог: Трамп дезавуировал свое странное заявление о переносе выборовАмериканский лидер Дональд Трамп заявил, что не хочет переносить президентские выборы, но опасается мошенничества с голосованием по почте. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Солонников прокомментировал это заявление.
Трамп отметил также, что он "не видел сторонников Байдена", и упрекнул СМИ в сообщении ложных сведений о том, что в ходе его визитов в Техас и Флориду число его сторонников и сторонников потенциального кандидата от демократической партии Джо Байдена было равным.