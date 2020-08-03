Трамп похвастался "тысячами и тысячами" сторонников в Техасе и Флориде

Политолог: Трамп дезавуировал свое странное заявление о переносе выборов Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не хочет переносить президентские выборы, но опасается мошенничества с голосованием по почте. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Солонников прокомментировал это заявление.