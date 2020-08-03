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Трамп похвастался "тысячами и тысячами" сторонников в Техасе и Флориде
Президент США Дональд Трамп похвастался "тысячами и тысячами людей", которые встречали его в Техасе и Флориде, президент уверен, что их число гораздо больше,... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:10
дональд трамп
президентские выборы в сша
джо байден
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, президентские выборы в сша, джо байден, в мире

Трамп похвастался "тысячами и тысячами" сторонников в Техасе и Флориде

17:10 03.08.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвастался "тысячами и тысячами людей", которые встречали его в Техасе и Флориде, президент уверен, что их число гораздо больше, чем в 2016 году.
"Мои поездки в Техас и Флориду сопровождались огромным числом людей на дорогах и магистралях, тысячи и тысячи, даже больше (намного), чем толпы в 2016-м", - написал Трамп в Twitter. На прошлой неделе он совершил две поездки в рамках кампании по переизбранию на президентский пост.
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
31 июля, 13:56Сказано в эфире
Политолог: Трамп дезавуировал свое странное заявление о переносе выборовАмериканский лидер Дональд Трамп заявил, что не хочет переносить президентские выборы, но опасается мошенничества с голосованием по почте. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Солонников прокомментировал это заявление.
Трамп отметил также, что он "не видел сторонников Байдена", и упрекнул СМИ в сообщении ложных сведений о том, что в ходе его визитов в Техас и Флориду число его сторонников и сторонников потенциального кандидата от демократической партии Джо Байдена было равным.
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Дональд ТрампПрезидентские выборы в СШАДжо БайденВ мире
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