СК наградил пятилетнюю девочку из Вологды за спасение брата при пожаре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Официальную благодарность Официальную благодарность СК РФ и смарт-часы получила пятилетняя жительница Вологды за спасение младшего брата при пожаре в квартире, сообщает ведомство.

Днем 26 мая в квартире дома на улице Горького в Вологде в результате неосторожного обращения с огнем произошел пожар. Его заметили строители соседнего дома и бросились на помощь, но обнаружили лишь 63-летнего хозяина жилища, за которым захлопнулась дверь в квартиру, где остались девочка с маленьким братом.

"Пятилетняя девочка не растерялась, а помогла малышу взобраться на подоконник и, следуя указаниям взрослых, вытолкнула его на улицу, где ребенка поймали рабочие, после чего сама выпрыгнула из горящего помещения. Ребят госпитализировали с ожогами, им оказали необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении на сайте СК.

Мальчик получил ожоги 12% поверхности тела второй-третьей степени, а спасшая его сестра – ожоги преимущественно третьей степени площадью 32-33%. Сейчас дети выздоровели и живут вместе с отцом, уточняет СК.

"В рамках патриотической инициативы Следственного комитета Российской Федерации "Юные герои" благодарность девочке вручил руководитель следственного управления СК РФ по Вологодской области генерал-майор юстиции Эдуард Шрамко", - сообщает ведомство.