https://ria.ru/20200803/1575317222.html
СК наградил пятилетнюю девочку из Вологды за спасение брата при пожаре
Официальную благодарность СК РФ и смарт-часы получила пятилетняя жительница Вологды за спасение младшего брата при пожаре в квартире, сообщает ведомство. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:06
2020-08-03T17:06
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вологда
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), вологда, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости.
Официальную благодарность СК
РФ и смарт-часы получила пятилетняя жительница Вологды
за спасение младшего брата при пожаре в квартире, сообщает ведомство.
Днем 26 мая в квартире дома на улице Горького в Вологде в результате неосторожного обращения с огнем произошел пожар. Его заметили строители соседнего дома и бросились на помощь, но обнаружили лишь 63-летнего хозяина жилища, за которым захлопнулась дверь в квартиру, где остались девочка с маленьким братом.
"Пятилетняя девочка не растерялась, а помогла малышу взобраться на подоконник и, следуя указаниям взрослых, вытолкнула его на улицу, где ребенка поймали рабочие, после чего сама выпрыгнула из горящего помещения. Ребят госпитализировали с ожогами, им оказали необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении на сайте СК.
Мальчик получил ожоги 12% поверхности тела второй-третьей степени, а спасшая его сестра – ожоги преимущественно третьей степени площадью 32-33%. Сейчас дети выздоровели и живут вместе с отцом, уточняет СК.
"В рамках патриотической инициативы Следственного комитета Российской Федерации
"Юные герои" благодарность девочке вручил руководитель следственного управления СК РФ по Вологодской области
генерал-майор юстиции Эдуард Шрамко", - сообщает ведомство.
Шрамко отметил проявленное девочкой мужество и готовность прийти на помощь близкому человеку в экстремальной ситуации. Помимо благодарственного письма, Ксении также вручили в подарок смарт-часы.